Am Moment ginn am Sport keng Kompetitiounen organiséiert. D'Lëtzebuerger Vëlossport-Federatioun an hir Trainer hu sech awer eppes afale gelooss.

Si probéieren hir Sportler sou gutt wei méiglech ze ënnerstëtzen an hunn e chronometréierten Training op engem Cyclocross-Parcours organiséiert. Net manner wéi 65 Lizenzéierter hate sech de Weekend ugemellt, fir um Cyclocross-Parcours vum Dippecher Veräin zu Schuller ze fueren. Vun der Minimes- bis bei Espoirs-Kategorie konnten d'Sportler sou hir Form kuerz virun de Feierdeeg testen.