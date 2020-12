E Mëttwoch gouf zu Bredene an der Belsch een internationale Cyclocross gefuer. D'Victoirë ware fir de Mathieu Van der Poel an d'Blanka Kata Vas.

No hirer 11. Plaz de leschte Weekend beim Weltcup zu Dendermonde ass d'Christine Majerus e Mëttwoch beim internationale Cyclocross zu Bredene an der Belsch an der Dammecourse an d'Top 10 gefuer. D'Lëtzebuerger Championne ass mat engem Retard vun dräi Minutten an 33 Sekonnen op d'Gewënnerin Blanka Kata Vas aus Ungarn als 8 iwwert d'Arrivée gefuer. D'Plazen 2 an 3 ware fir d'Sanne Cant an d'Alicia Franck, allebéid aus der Belsch. Si haten e Retard vun enger Minutt a 14 Sekonnen respektiv enger Minutt a 15 Sekonnen.

Bei den Hären huet sech den Hollänner Mathieu Van der Poel d'Victoire geséchert. Hien hat e Virsprong vun enger Minutt op den Toon Aerts aus der Belsch. Um Podium stoung nach de Belsch Michael Vanthourenhout. Hien hat e Retard vun enger Minutt a 40 Sekonnen.

D'Top 10 vun den Dammen

1 Blanka Kata Vas (Hun) 0:42:20

2 Sanne Cant (Bel) IKO - Crelan 0:01:14

3 Alicia Franck (Bel) Proximus - Alpha Motorhomes - Doltcini CT 0:01:15

4 Clara Honsinger (USA) 0:01:16

5 Aniek Van Alphen (Ned) Credishop - Fristads 0:02:46

6 Marion Norbert Riberolle (Fra) Starcasino CC Team 0:02:56

7 Anna Kay (GBr) Starcasino CC Team 0:03:09

8 Christine Majerus (Lux) 0:03:33

9 Alice Maria Arzuffi (Ita) 777 0:03:35

10 Rebecca Fahringer (USA) 0:03:58

D'Top 10 vun den Hären

1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 0:59:03

2 Toon Aerts (Bel) Telenet Baloise Lions +1:00

3 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal +1:40

4 Gianni Vermeersch (Bel) Credishop - Fristads +1:45

5 Tom Meeusen (Bel) Group Hens - Maes Containers

6 Diether Sweeck (Bel) Credishop - Fristads

7 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Baloise Lions

8 Tim Merlier (Bel) Alpecin - Fenix

9 Yentl Bekaert (Bel) Telenet Baloise Lions

10 Anton Ferdinande (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal