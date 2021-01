Denise Betsema gewënnt de Weltcup am hollänneschen Hulst bei den Dammen an de Mathieu Van Der Poel ka sech bei den Hären als Gewënner feiere loossen.

Am hollänneschen Hulst war um Sonndeg bei vill Reen a Bulli eng weider Manche vum Cyclocross Weltcup. Bei den Damme sinn op deene véier éischte Plaze lauter Cyclistinnen aus Holland. D'Gewënnerin Denise Betsema hat am Zil e Virsprong vun iwwert 1 Minutt op d'Licinda Brand. D'Licinda Brand, dat an dëser Saison bis ewell 3 Weltcups konnt gewannen, steet domat fréizäiteg als Weltcup-Gewënnerin fest. Als 3. klasséiert sech d'Ceylin del Carmen.

Bei den Hären huet sech de grousse Favorit Mathieu Van Der Poel mat iwwer 1 Minutt Virsprong souverän virum Belsche Wout van Aert konnten duerchsetzen. Mat bal 2 Minutte Retard fiert de Britt Thomas Pidcock op déi 3. Plaz.

D'Top10 bei den Dammen



1 Denise Betsema (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:53:06

2 Lucinda Brand (Ned) Baloise Trek Lions 0:01:02

3 Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Alpecin - Fenix 0:01:09

4 Annemarie Worst (Ned) 777 0:01:26

5 Blanka Kata Vas (Hun) 0:01:57

6 Clara Honsinger (USA) 0:02:10

7 Puck Pieterse (Ned) Alpecin - Fenix 0:02:22

8 Sanne Cant (Bel) IKO - Crelan 0:02:23

9 Manon Bakker (Ned) Credishop - Fristads 0:02:41

10 Fem Van Empel (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:02:50

11 Marianne Vos (Ned) 0:03:05

D'Top 10 bei den Hären



1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 1:05:27

2 Wout Van Aert (Bel) 0:01:31

3 Thomas Pidcock (GBr) Trinity Racing 0:01:49

4 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:02:41

5 Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions 0:03:07

6 Lars Van Der Haar (Ned) Baloise Trek Lions 0:03:19

7 Quinten Hermans (Bel) Tormans Cyclo Cross Team 0:03:32

8 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:03:37

9 Ryan Kamp (Ned) Pauwels Sauzen - Bingoal 0:04:12

10 Corné Van Kessel (Ned) Tormans Cyclo Cross Team 0:04:46