E Mëttwoch gouf den offizielle Parcours virgestallt. Déi 79. Editioun geet vum 7. bis de 14. Mäerz 2021.

Den Optakt ass fir déi 12. Kéier hannert eneen am Département des Yvelines. Besonnesch déi 2 éischt Deeg versprieche wéi gewinnt eng nervös Course. Op der 3. Etapp gëtt et en éischten Test fir d'Klassementsfuerer. Mat engem Zäitfueren iwwer 14 Kilometer dierften d'Ecarten allerdéngs net ze grouss ausfalen. Den Dag drop stinn tëscht Chalons-sur-Saône a Chiroubles wallonnéiert 188 Kilometer um Programm, mat am Ganzen net manner wéi 3.500 Héichtemeter.

Déi lescht 3 Deeg si wéi gewinnt schwéier an am Süde vu Frankräich. Bierger wéi Col d'Eze a Montée de La Colmiane waarden hei op d'Coureuren. D'lescht Joer hat den däitsche Maximilian Schachmann d'Epreuve gewonnen, de Bob Jungels war 15. ginn.

RTL ass bei der éischter grousser Etappecourse an Europa live mat dobäi.

D'Etappen am Iwwerbléck

Sonndeg, de 7. Mäerz: 1. Etapp: Saint-Cyr-L'École > Saint-Cyr-L'École, 166 km

Méindeg, den 8. Mäerz: 2. Etapp: Oinville-sur-Montcient > Amilly, 188 km

Dënschdeg, den 9. Mäerz: 3 Etapp: Gien > Gien, 14,4 km (contre-la-montre)

Mëttwoch, den 10. Mäerz: 4. Etapp: Chalon-sur-Saône > Chiroubles, 188 km

Donneschdeg, den 11. Mäerz: 5. Etapp: Vienne > Bollène, 203 km

Freideg, 12. Mäerz: 6. Etapp: Brignoles > Biot, 202,5 km

Samschdeg, 13. Mäerz: 7. Etapp: Nice > Valdeblore La Colmiane, 166,5 km

Sonndeg, 14. Mäerz: 8. Etapp: Nice > Nice, 110,5 km