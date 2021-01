E Freideg gouf d'Ekipp Cofidis presentéiert. Dës Presentatioun war an engem Studio zu Paräis an ass gestreamt ginn.

Sechs Coureure waren um Plateau. Och de Jempy Drucker war dobäi an huet dem Presentateur un der Säit vum Christophe Laporte an Elia Viviani Ried an Äntwert gestanen.

Déi éischt Course fir de Lëtzebuerger misst d'Etoile de Bessèges sinn, éier de Fokus op der Virbereedung vun de Klassiker läit.