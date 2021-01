Déi 17 Joer al Schülerin huet dës Saison grouss Progrèse gemaach an huet esouguer realistesch Chancen, bei de Juniorinnen op de Podium ze fueren.

Wann Enn Januar d'Cyclocross-Weltmeeschterschaft zu Ostende gefuer gëtt, wäert op en Neits d'Christine Majerus fir Lëtzebuerg probéieren een Toppresultat erauszefueren. De Grand-Duché huet awer nach e weidert Eisen am Feier - nämlech d'Marie Schreiber.

D'Marie Schreiber wunnt am Préizerdaul a kënnt aus enger Cyclocross-Famill. D'Schwëster Julie a virun allem de Brudder a fréieren Espoirs-Champion Felix deelen hir Léift fir de Vëlossport. Mee och d'Elteren ënnerstëtzen d'Marie a senger Evolutioun. An déi war dës Saison méi ewéi positiv.

D'Marie Schreiber: "Also ech muss soen, ech hu vum leschte Joer op dëst ee grousse Schrëtt gemaach. Ech wousst, datt d'Form e bëssen eropgeet, zemools mam villen Training iwwert d'Quarantän an all déi Saachen. Mä ech war schonn e bëssen iwwerrascht op deenen éischte Crossen, och mat der Elite, datt et wierklech esou gutt geet, fir do Top 20 ze fueren, op dräi Minutten op déi éischt unzekommen."

An dat op keen anert ewéi d'Weltmeeschterin Ceylin Alvarado beim Superprestige zu Ruddervorde. De leschte Weekend gouf et eng excellent 6. Plaz bei der C1-Course zu Troyes. Dat beschte Resultat ass d'Marie Schreiber awer beim éischte Worldcup fir Juniorinnen zu Tabor erausgefuer. Do koum d'Lëtzebuerger Championne bei de Juniorinnen op déi zweete Plaz, 11 Sekonnen hannert dem Zoe Backstedt. D'Brittin ass d'Meedche vum fréiere Paris-Roubaix-Gewënner Magnus Backstedt a fiert genee ewéi d'Marie Schreiber fir d'Ekipp Acrog-Tormans. D'sportlech Direkter vun der belscher Ekipp sinn d'Gebridder Geert an den zweemolege Weltmeeschter Bart Wellens.

Den Encadrement ass deemno excellent an dovunner wëll d'Marie Schreiber och profitéieren an hofft no enger 9. Plaz bei der WM d'lescht Joer den 30. Januar zu Ostende op eng Medail. No de leschte Resultater ass dat nämlech net onméiglech, sou d'Marie Schreiber. Si probéiert sech awer elo net ze vill Drock ze maachen.

A wann et net klappt, da bleift och nach ëmmer d'Stroossesaison. D'Marie Schreiber hat d'Experten a sech selwer mat enger 7. Plaz bei der EM iwwerrascht.

Bei alle sportlechen Ziler huet d'Marie Schreiber awer och hir d'Ausbildung net aus den A verluer. D'Schülerin aus dem Sportlycée wëll fir d'éischt d'Première hannert sech bréngen, ier si sech ganz op de Vëlossport konzentréiert. De Bléck an d'Zukunft ass deemno nëmme positiv.