A verschiddene Länner sinn um Sonndeg déi national Meeschterschaften ausgedroe ginn. An aneren sinn se opgrond vun der Corona-Pandemie ausgefall.

Opgrond vun der Corona-Pandemie ass zu Lëtzebuerg an dësem Joer kee Championnat organiséiert ginn. Och an Däitschland an an Holland sinn d'Meeschterschaften ofgesot ginn a ginn op een nach onbekannten Datum verluecht.

Resultater aus de verschiddene Championnater:

Belsch:

Hären:

1 Wout Van Aert (Bel) 1:04:13

2 Toon Aerts (Bel) +0:20

3 Michael Vanthourenhout (Bel) +0:40

Dammen:

1 Sanne Cant 0:48:40

2 Lotte Kopecky +0:22

3 Alicia Franck +1:12

Tschechien:

Hären:

1 Michael Boroš (Cze) 1:00:52

2 Tomáš Paprstka (Cze) +0:22

3 Josef Jelínek (Cze) +1:04

Dammen:

1 Pavla Havlíková (Cze) 0:49:47

2 Nikola Noskova (Cze) +0:51

3 Karla Štepánová (Cze) +1:35

Frankräich:

Hären:

1 Clement Venturini 01:03:29

2 Joshua Dubau +0:12

3 David Menut +0:36

Dammen:

1 Amandine Fouquenet 0:40:24

2 Perrine Clauzel +0:04

3 Marion Norbert Riberolle +0:20