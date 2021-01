De Jempy Drucker ass am Wanter fir d'véierte Kéier a senger professioneller Karriär bei eng aner Ekipp gewiesselt.

Vun dëser Saison u fiert de 34 Joer ale Lëtzebuerger fir Cofidis. Déi franséisch Formatioun ass wuel eng vun deene méi klengen Ekippen um World-Tour-Niveau, mee hofft mam Jempy Drucker e weidere Schrëtt no vir ze maachen.

Cofidis 2020 - Eng Ekipp, déi eppes guttzemaachen huet. Aus den zwou Victoiren 2020 sollen der dës Saison 20 ginn a fir déi sollen 29 Coureuren aus 11 Länner suergen.

Dorënner och de Jempy Drucker, deen no 4 Joer BMC an 2 Joer Bora-hansgrohe dës Saison eng nei Erausfuerderung ugeholl huet.

Mat 34 Joer gehéiert de Jempy Drucker zu de routinéiertste Coureure vun der Ekipp. De Lëtzebuerger soll net nëmme seng Stäerkten an de Pawee-Klassiker ausspillen, mee virun allem dem Sprintstar Elia Viviani hëllefen, no engem Joer endlech erëm ze gewannen.

Aacht nei Coureuren huet Cofidis fir déi nei Saison engagéiert. Nieft dem Jempy Drucker gëtt sech virun allem vill vum Simon Geschke an dem Jelle Wallays erwaart. Et hofft een 2021 op 5.000 UCI-Punkten.

An dofir preparéiert sech d'Ekipp tëscht dem 11. an dem 22. Januar zu Benidorm un der spuenescher Costa Blanca. De Jempy Drucker ass bis elo ganz zefridde mat sengem Wiessel an hofft an den nächste Méint op gutt Resultater.

Op sengem Programm sti fir den Optakt vun der Saison d’Etoile de Bessèges (3.2-7.2.), d’Clasica de Almeria (14.2.), Omloop Het Nieuwsblad (27.2.) a Kuurne-Bréissel-Kuurne (28.2.).