No 5 Joer bei Quick-Step ass de Lëtzebuerger Vëlosprofi am Wanter bei déi franséisch Formatioun gewiesselt, fir déi och de Ben Gastauer fiert.

Déi zwee sinn aktuell mat hire Coequipieren am Stage un der spuenescher Costa Blanca.

2021 markéiert eng nei Ära an der Geschicht vun ag2r. Mat Citroën huet een en neien a finanzstaarke Sponsor bäikritt an och um Transfer-Marché huet sech sou munches fir déi franséisch Formatioun gedoen. De Romain Bardet huet ag2r no 9 Joer verlooss an et goufe gläich 11 nei Coureuren engagéiert. Dozou gehéiert nieft dem Olympiagewënner Greg Van Avermaet och de Bob Jungels. De Belsch soll nieft dem Oliver Naesen an de Pavésklassiker fir gutt Resultater suergen. Fir de Bob Jungels huet een eng aner Roll virgesinn.

De Bob Jungels am Interview No 5 Joer bei Quick-Step ass de Lëtzebuerger Vëlosprofi am Wanter bei déi franséisch Formatioun gewiesselt, fir déi och de Ben Gastauer fiert.

© AG2R-Citröen

Lescht Saison gouf et just 5 Victoirë fir ag2r. Dat soll 2021 mat engem neie Kader vun 30 Coureuren besser ginn. Nodeems d'Stagen am November an Dezember wéinst der Pandemie ofgesot goufen, bereet sech d'Ekipp zanter dem 12.Januar zu Denia a Spunien op déi nei Saison vir. Fir de Bob Jungels net nëmmen d'Geleeënheet, d'Form opzebauen, mä och, seng Coequipiere bei ag2r Citroën besser kennenzeléieren.

© AG2R-Citröen

Een Coequipier kennt de Bob Jungels schonn zanter laangem: De Ben Gastauer. Den 33 Joer ale Schëfflenger geet a seng 12. Saison fir d'Formatioun vum Vincent Lavenu a bréngt virun allem eng grouss Erfarung mat.

Et waart eng spannend nei Saison, net nëmmen op déi zwee Lëtzebuerger, mä och op déi ganz Ekipp vun ag2r Citroën.