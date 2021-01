D'Claire Faber ass eng vun de groussen Nowuesshoffnungen am Lëtzebuerger Damme-Cyclissem.

Dës Saison huet d'Lëtzebuerger U23-Championne den Trickot vum Andy Schleck senger Ekipp un. Dat ass eng Formatioun mat ganz villen Nationalitéiten.

Claire Faber kuckt op nei Saison viraus / Rep. Rich Simon

Genee wéi bei den Häre gëtt och den Damme-Cyclissem ëmmer méi international. 9 Natioune sinn an der Ekipp vum Andy Schleck vertrueden. Mam Mia Berg, Nina Berton, dem Anika Luthje an dem Maité Barthels an eben dem Claire Faber si 5 Lëtzebuergerinne mat dobäi. Déi richteg grouss Nimm sinn net vertrueden. Och fir d'Claire Faber sinn déi aner Coureusen de Moment eng gewëssen Inconnu.

"Ech kennen d'Coureuren nach net weider, well och nach kee presentéiert ginn ass. An ech sinn och réischt kuerzfristeg an der Ekipp. Schwéier ze soen, wéi d'Ekipp ass, well ech perséinlech kee kennen an och vun de Coureuren hier kennen ech kee vun de Courssen."

Den Numm Andy Schleck mécht op internationalem Parquet déi eng oder aner Dier op. Dat erméiglecht et der Ekipp un deenen engen oder anere grousse Courssen deelzehuelen. En vue vun der nächster Saison ass dat sécherlech eng zousätzlech Motivatioun fir d'Claire Faber an hir Equipièren.

"Dee Programm, deen am Andy senger Ekipp den Ament vun de Courssen ass, ass ee relativ gudden Niveau. Si fuere grouss Courssen, wat flott ass. Net nëmmen an der Belsch an an Holland, mee wierklech emol Frankräich, Italien, Tschechien an esou."

E wichtege Rendez-vous ass sécherlech de Festival Elsy Jacobs. Dee fänkt mat engem Prolog den 30. Abrëll un. Duerno ginn nach zwou Etappe gefuer. Fir d'Claire Faber an d'Ekipp vum Andy Schleck ass dat eng Méiglechkeet, fir sech mat deene beschten Ekippen op der Welt ze moossen.