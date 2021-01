Den Optakt vun der neier Saison ass a Frankräich mam Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise.

Bei der 1-Dagescourse kann de Luc Wirtgen seng Form testen en Vue vun de wichtege Rendez-vousen. Den nach 22 Joer jonke Coureur ass mat sengen 63 Kilo d'lescht Joer déi éischte Kéier den Tour des Flandres gefuer a fënnt Gefalen drun, och wann d'Prioritéiten op anere Coursse leien.

Et ass bekannt, datt besonnesch déi belsch Ekippen an den Trainingslager ganz haart trainéieren. Dat huet fir de jonke Coureur awer och e gudden Aspekt.

Den Tom Wirtgen sengersäits geet an déi 3. Saison bei op ProConti-Niveau. Am Mäerz kritt hie seng 25 Joer a wëll sech mat gudde Resultater an d'World Tour schaffen.

D'Form soll ufanks der Saison awer lo mol direkt gutt sinn, d'Angscht virun engem änleche Verlaf wéi d'lescht Joer ass present.

No nach e puer Deeg hei am Land geet et da fir déi 2 a Richtung Süde vu Frankräich, wou et no villen Trainingskilometer da lass geet.