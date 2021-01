De Weekend ginn zu Ostende an der Belsch déi nei Weltmeeschteren am Cyclocross gesicht. E Samschdeg war et schonn un den Espoiren an den Dammen-Elite.

Bei den Dammen heescht d'Weltmeeschterin 2021 am Cyclocross Lucinda Brand. D'Hollännerin huet sech virun hire Landsfraen Annemarie Worst an dem Denise Betsema behaapt. D'Christine Majerus ass no enger staarker Course déi 10. ginn.

Déi dräi Hollännerinnen hunn der Course hire Stempel opgedréckt, hu sech vun Ufank u vun der Konkurrenz ofgesat an den Titel ënnert sech ausgemaach. D'Féierung huet tëscht deenen dräi Coureusen ëmmer nees geännert. Um Enn vun dëser ganz schwéierer Course ass d'Decisioun am leschten Tour gefall. Déi meescht Reserven hat hei d'Lucinda Brand, déi sech zur Weltmeeschterin gekréint huet. No e puer klenge Feeler am leschte vun de fënnef Tier huet sech d'Annemarie Worst misse mat der zweeter Plaz zefridde ginn, dat mat engem Retard vun 8 Sekonnen. D'Bronzmedail huet sech d'Denise Betsema geséchert. Si hat e Retard vun 19 Sekonnen.

Absolute elation!

😃@lucinda_brand crossing the line to take the 2021 UCI Cyclo-cross World Championship title.#Ostend2021 pic.twitter.com/WegR1d65l0 — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 30, 2021

Eng excellent Leeschtung huet op en Neits d'Christine Majerus gewisen. D'Lëtzebuerger Champione ass eng reegelméisseg Course gefuer an ass laang ëm déi 4. Plaz matgefuer. Um Enn ass d'Christine Majerus mat engem Retard vun 2 Minutten an 8 Sekonnen als 10. iwwert d'Arrivée gefuer.

Top 10

1 BRAND Lucinda NED 0:46:53 (18,685 km/h)

2 WORST Annemarie NED +0:08

3 BETSEMA Denise NED +0:19

4 HONSINGER Clara USA +0:52

5 KASTELIJN Yara NED +1:04

6 ALVARADO Ceylin del Carmen NED +1:12

7 RICHARDS Evie GBR +1:13

8 CANT Sanne BEL +1:43

9 BRANDAU Elisabeth GER +2:07

10 MAJERUS Christine LUX +2:08

E Sonndeg iwwerdréit RTL nach d'Course vun den Hären-Elite. Vu 15.10 Auer u gëtt dës live op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu gewisen.

Espoir-Titel fir Ronhaar, Bettendorff beschte Lëtzebuerger

Virun der Dammecourse war et e Samschdeg un den Espoiren. Hei ware mam Loïc Bettendorff an dem Cédric Pries zwee Lëtzebuerger mat dobäi.

No ronn 50 Minutten huet sech den Hollänner Pim Ronhaar den Titel geséchert. Hien hat e Virsprong vun 8 Sekonnen op säi Landsmann Ryan Kamp. Bronz huet sech de Belsch Timo Kielich geséchert. Hien hat e Retard vu 14 Sekonnen.

De Loïc Bettendorff huet sech um Enn als 35. op 6 Minutten an 21 Sekonne klasséiert. Fir de Cédric Pries ass et déi 36. Plaz, dat op 6 Minutten a 24 Sekonnen.

Top 10

1 RONHAAR Pim NED 0:49:47

2 KAMP Ryan NED + 0:08

3 KIELICH Timo BEL + 0:14

4 VERSTRYNGE Emiel BEL + 0:19

5 VANDEBOSCH Toon BEL + 0:31

6 HENDRIKX Mees NED + 0:33

7 FERDINANDE Anton BEL + 0:55

8 VANDEPUTTE Niels BEL + 1:01

9 TURNER Ben GBR + 1:20

10 VAN DIJKE Tim NED + 1:21