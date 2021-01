Den Hollänner huet vun engem Platte vum Wout Van Aert profitéiert a gewënnt no enger intensiver Course säin 5. WM-Titel am Cyclocross.

Bei der Elite bei den Häre louch de Fokus virun der Course op deenen 2 grousse Favoritte Mathieu Van der Poel an dem Wout Van Aert. Och wann kee vu béiden als Favorit an d'Course gaangen ass, hat den aktuelle Weltmeeschter Mathieu Van der Poel, deen an dëser Saison bis ewell vun 13 Coursen da ganzer 9 kennt fir sech entscheeden, säin Titel ze verdeedegen.

De Wout Van Aert huet sech direkt an der 1. Sandpassage un d'Spëtz gesat an a sengem Wandschiet houng de Mathieu Van der Poel, deen sech net iwwerrasche gelooss huet. Béid Favoritten hunn sech awer direkt e Virsprong op all déi aner Coureuren erausgefuer. Am 2. Tour huet sech dunn fir eng éischte Kéier den Hollännesche Weltmeeschter Mathieu Van der Poel op déi 1. Plaz gesat. Kuer drop's ass de 26-järegen awer am Sand hänke bliwwen an et ass een Espace tëscht deenen zwee entstanen. Zu allem Iwwerfloss ass de Mathieu Van der Poel dunn och nach gefall, sou dass säi Retard op ronn 15 Sekonnen ugewuess ass.

Am 3. vun 8 Tier war dunn d'Pech op der Säit vum Wout Van Aert. Hien huet sech e Platten agefaangen an esou konnt de Mathieu Van der Poel nees laanscht zéien. Säin Virsprong louch iwwert déi nächsten Tier déi ganzen Zäit iwwer bei ronn 6-8 Sekonnen. 2 Tier viru Schluss hat de Belsch Wout Van Aert dunn iwwer 20 Sekonne Retard, sou dass den neien an ale Weltmeeschter Mathieu Van der Poel eng Virentscheedung erausgefuer ass. Dëse Virsprong sollt en bis an Zil behalen, sou dass sech den Hollänner mat 37 Sekonnen Virsprong fir déi 5. Kéier als Weltmeeschter ka feieren.

Em d'Bronze Medaile hu sech de Britt Thomas Pidcock an de Belsche Toon Aerts näischt geschenkt. No enger intensiver kämpferescher Course vu béider Coureure gewënnt um Enn de Toon Aerts Bronze Medaile, dat mat engem Retard vu bal 1 Minutt a 24 Sekonne Sekonnen op de neie Weltmeeschter Mathieu Van der Poel. Op déi 4. Plaz fiert den Thomas Pidcock.

It wasn't a great start for @Tompid 🇬🇧 but he is now chasing @ToAerts 🇧🇪 down in 3rd place.

This could be a great battle for bronze.#Ostend2021 pic.twitter.com/i2ag9AsGJZ — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 31, 2021

Dammen U23 mam Maité Barthels

An der Dammen U23 Course war mam Maité Barthels och eng Lëtzebuergerin um Sonndeg zu Ostende um Depart. Bei der Victoire vun der Hollännerin Fem van Empel fiert déi 19 Joer jonk Cyclistin mat engem Retard vu 7 Minutten an 29 Sekonnen op déi 33. Plaz vun am ganze 37 Starterinnen.

Op déi 2. Plaz fiert d'Hollännerin Aniek van Alphen an op déi 3. Plaz d'Ungarin Blanka vas Kata.