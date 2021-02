Mat der Étoile de Bessèges huet e Mëttwoch hei an Europa eng vun den éischten Etappecourssen am Cyclissem ugefaangen.

No 141 Kilometer ronderëm Bellegarde konnt sech de Christophe Laporte am Sprint duerchsetzen. De Fransous gewënnt um Enn viru sengem Landsmann Nacer Bouhanni an dem Dän Mads Pedersen.

Aus Lëtzebuerger Siicht kënnt den Alex Kirsch op déi 82. Plaz, de Jempy Drucker gëtt den 93. an den Ivan Centrone den 138., allen dräi op 2 Sekonnen.

Éischt Etappecourse vun der Saison fir Kirsch, Drucker an Centrone

Mam Ivan Centrone, dem Jempy Drucker an dem Alex Kirsch sinn och 3 Lëtzebuerger mat dobäi. Fir dee Leschtgenannten ass et déi 7. Saison als Profi.

Étoile de Bessèges/Reportage Rich Simon

Respektiv déi 3. bei der amerikanescher Top-Formatioun Trek-Segafredo. D'Preparatioun op déi nächste Méint ass optimal verlaf. No de Feierdeeg huet den Alex Kirsch 2 Wochen op Mallorca trainéiert an duerno nach 2 Wochen am Stage mat senger Ekipp a Spuenien. De Grand Prix la Marseillaise ass hien e Sonndeg net gefuer. Déi éischte Course ass direkt eng mat 5 Etappen.

"Bei der éischter ass natierlech ëmmer nees eng kleng Nervositéit. Wéi ass d'Form dann elo wierklech? Et kann een dat ëmmer besser gesi wéi an iergendwellechen Tester. Obwuel een dat och schonns gutt am Training ka gesinn. Déi éischte Course ass ëmmer déi, wou ee sech drop freet, fir lasszeleeën. Dofir sinn ech och ëmmer frou, fir an d'Saison ze starten."

Trek-Segafredo huet bei der Étoile de Bessèges eng richteg staark Ekipp um Depart. Mat ënnert anerem dem Vincenzo Nibali, dem Bauke Mollema an dem Ex-Weltmeeschter Mads Pedersen. D'Ziler sinn dann och kloer definéiert.

"Mir wëllen alleguerte gutt an d'Saison starten. Mir haten dat leschte Joer eng zimmlech gutt Saison mat vill Erfolleger an de méi grousse Courssen, awer net esou vill Victoiren an de méi Klengen. Dat ass eppes, wat mir eis virgeholl hunn, fir dëst Joer ze änneren. Do muss een einfach bei der éischter Course ufänken an do hoffen ech, dass mir schonns kënnen een Erfolleg feieren. Mat där Motivatioun kann een dann an déi aner Coursse goen an et iwwer déi ganz Saison weider zéien."

No der Étoile de Bessèges steet ënnert anerem nach Paris-Nice fir den Alex Kirsch um Programm. Duerno geet hien dann un den Depart vun de grousse Klassiker. Mat zum Schluss Paris-Roubaix. Domadder gëtt dann den éischten Deel vun der Saison ofgeschloss.