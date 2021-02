Op der zweeter Etapp vun der Étoile de Bessèges gouf et eng gréisser Chutte. Ob e Lëtzebuerger dra verwéckelt war, ass nach net gewosst.

154 Kilometer goung et vun Saint-Geniès op La Calmette, dobäi koum et zu enger gréisserer Chutte mat méi Coureuren. Um Enn huet sech den Timothy Dupont no 3 Stonnen a 35 Minutten duerchgesat. Zäitgläich sinn de Pierre Barbier an den Giacomo Nizzolo.

An der selwechter Zäit gëtt den Ivan Centrone den 36., en Alex Kirsch de 55. an de Jempy Drucker den 100. Leader am General ass nach ëmmer de Fransous Christophe Laporte. Hei ass den Alex Kirsch den 67., den Ivan Centrone den 93. an de Jempy Drucker den 100. Alleguerten mat engem Retard vun 12 Sekonnen

Den aktuelle Leader Christophe Laporte koum op déi 5. Plaz an dëser Etapp