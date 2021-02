Am ofschléissende Contre de la Montre geet dem Belsch eng 4. Plaz duer fir no 5. Etappen de General fir sech ze entscheeden.

Déi 5. a leschten Etapp vun der éischter gréisserer Etappecourse an dëser nach jonker Saison ass um Sonndeg mat engem Eenzel-Zäitfueren op e Enn gaangen. An de Stroossen vun Alès war iwwer 10,740 km de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) dee séiersten. Zweete gëtt de Benjamin Thomas (Groupama-FDJ). Op déi 3. Plaz fiert dem Filippo Ganna säin Teamkolleeg Ethan Hayter.

De Leader am Klassement Tim Wellens (Lotto-Soudal) kennt am Contre-la-Montre op déi 4 Plaz a verdeedegt domat säi Virsprong am General a gewënnt déi 51. Editioun vun der Étoile de Bessèges. .

Beschte Lëtzebuerger am Zäitfuere war de Alex Kirsch op Treg Segafredo. Hien hat am Zil e Réckstand vun 1. Minutt a 6 Sekonnen a fiert domat op d'Plaz 31. Den Ivan Centrone (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) fiert als 45. mat engem Réckstand vun 1 Minutt a 16 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch. De Jempy Drucker fiert als 109 iwwert d'Linn (+2 Minutten a 15 Sekonnen).

Am General ass de beschte Lëtzebuerger de Ivan Centrone als 33 mat engem Réckstand vu 4 Minutten an 32 Sekonnen. Den Alex Kirsch klasséiert sech als 66 (+ 00:06:44). De Jempy Drucker ass mat iwwer 16 Minutten op der Plaz 83.

D'Top10



1 Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers 00:15:00,33

2 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 00:00:10,49

3 Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers 00:00:21,25

4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 00:00:28,67

5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 00:00:31,03

6 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 00:00:33,86

7 Alberto Bettiol (Ita) EF Education - Nippo 00:00:35,49

8 Owain Doull (GBr) INEOS Grenadiers 00:00:38,16

9 Nils Politt (GER) BORA - hansgrohe 00:00:38,49

10 Jake Stewart (GBr) Groupama - FDJ 00:00:41,61

De General





1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 13:56:23

2 Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers 00:00:53

3 Nils Politt (GER) BORA - hansgrohe 00:00:59

4 Jake Stewart (GBr) Groupama - FDJ 00:01:02

5 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 00:01:19

6 Michael Gogl (AUT) Team Qhubeka ASSOS 00:01:24

7 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 00:01:25

8 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 00:01:36

9 Clément Carisey (Fra) Delko 00:01:41

10 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:01:45