E Freideg ass déi éischt vun dräi Etappe vum Tour des Alpes Maritimes et du Var a Frankräich gefuer ginn.

No 186 Kilometer tëscht Biot a Gourdon huet sech de Bauke Mollema d'Victoire op der éischter Etapp vum Tour des Alpes Maritimes et du Var geséchert an ass domadder och de Leader. Den Hollänner hat e Virsprong vun 1 Sekonn op de Peloton. Hei huet sech de Belsch Greg van Avermaet déi zweete Plaz geséchert. Als Drëtten ass de Fransous Valentin Madouas iwwert d'Arrivée gefuer.

De Ben Gastauer huet sech als 59. op eng Minutt an 41 Sekonne klasséiert. De Luc Wirtgen ass als 100. an de Jempy Drucker als 103. ukomm. Allebéid haten e Retard vu siwe Minutten a 16 Sekonnen. Den Tom Wirtgen huet als 118. 14 Minutten an eng Sekonn verluer.

D'Top10

1 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo 4:50:20

2 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 0:01

3 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ ,,

4 WOODS Michael Israel Start-Up Nation ,,

5 CICCONE Giulio Trek - Segafredo ,,

6 GODON Dorian AG2R Citroën Team ,,

7 MOLARD Rudy Groupama - FDJ ,,

8 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits ,,

9 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

10 GAUDU David Groupama - FDJ ,,