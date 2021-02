E Samschdeg ass déi zweet vun dräi Etappe vum Tour des Alpes Maritimes et du Var a Frankräich gefuer ginn.

No 169 km ronderëm Fayence konnt sech de Michael Woods (Israel Start-Up) virum Bauke Mollema (Trek) an dem Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ineos) duerchsetzen. Mat dëser Victoire huet de Michael Woodl d'Féierung am General iwwerholl.

De bëschte Lëtzebuerger gouf de Ben Gastauer als 62. op 2 Minutten an 8 Sekonnen. De Luc Wirtgen gouf de 75. mat engem Retard vun 2 Minutten a 40 Sekonnen, als 104. op 8 Minutten an 37 Sekonnen koum den Tom Wirtgen iwwert d'Arrivée an de Jempy Drucker klasséiert sech als 127. op 10 Minutten an 21 Sekonnen.

Am General huet de Ben Gastauer als 53. e Retard vun 3 Minutten an 48 Sekonnen, de Luc Wirtgen ass den 83. op 9 Minutten a 55 Sekonnen, op 17 Minutten 36 Sekonnen ass de Jempy Drucker den 105. an den Tom Wirtgen läit mat engem Retard vun 22 Minutten an 37 Sekonnen op der 119. Plaz.

D'Top10

1 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 4:16:54

2 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:00:02

3 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) INEOS Grenadiers 0:00:04

4 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:00:07

5 Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie 0:00:10

6 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:10

7 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:00:11

8 Jesús Herrada (Esp) Cofidis 0:00:13

9 Arjen Livyns (Bel) Bingoal - WB 0:00:13

10 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:00:13

De General



1 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 9:07:15

2 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 0:00:01

3 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:00:07

4 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:10

5 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:00:11

6 Jesús Herrada (Esp) Cofidis 0:00:13

7 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:00:13

8 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:13

9 Arjen Livyns (Bel) Bingoal - WB 0:00:13

10 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Team Arkéa Samsic 0:00:13