Dëst bedeit och dass hien de General fir sech entscheet. Beschte Lëtzebuerger war um Sonndeg de Ben Gastauer op der Plaz 47.

Op der 3. a leschter Etapp vum Tour des Alpes Maritimes et du Var ass et fir Cyclisten iwwer 134,7 km vu Blausasc op Blausasc gaangen. No 3 Bierger vun der 1 Kategorie ass et déi ronn lescht 20 km virun der Arrivée e bësse méi flaach ginn.

Laang war et eng Spëtzegrupp vu 12 Coureuren déi eng ronn 3 Minutte virum Peloton gefuer sinn. Um Enn kann sech den Italiener Gianluca Brambilla net nëmmen d'Etappevictoire sécheren, mee gewënnt och de General, dat mat 5 Sekonne virum Michael Woods.

Op dëser leschter Etapp gëtt de Ben Gastauer den 48 op 12 Minutten, am Schluss-Klassement bedeit dat Plaz 47. Bridder Luc an Tom Wirtgen haten iwwer 25 Minutte Retard.

D'Top10

1 BRAMBILLA Gianluca (TREK - SEGAFREDO) 3:43:32

2 GEOGHEGAN HART Tao (INEOS GRENADIERS) 0:00:13

3 O'CONNOR Ben (AG2R CITROEN TEAM) 0:00:13

4 MOLARD Rudy (GROUPAMA - FDJ) 0:00:13

5 MADOUAS Valentin (GROUPAMA - FDJ) 0:00:13

6 FUGLSANG Jakob (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:18

7 GAUDU David (GROUPAMA - FDJ) 0:00:18

8 MOLLEMA Bauke (TREK - SEGAFREDO) 0:00:18

9 QUINTANA Nairo (TEAM ARKEA - SAMSIC) 0:00:18

10 WOODS Michael (ISRAEL START-UP NATION) 0:00:18

De General

1 BRAMBILLA Gianluca (TREK - SEGAFREDO) 12:51:00

2 WOODS Michael (ISRAEL START-UP NATION) 0:00:05

3 MOLLEMA Bauke (TREK - SEGAFREDO) 0:00:06

4 MOLARD Rudy (GROUPAMA - FDJ) 0:00:09

5 GAUDU David (GROUPAMA - FDJ) 0:00:11

6 O'CONNOR Ben (AG2R CITROEN TEAM) 0:00:11

7 MADOUAS Valentin (GROUPAMA - FDJ) 0:00:13

8 FUGLSANG Jakob (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:18

9 QUINTANA Nairo (TEAM ARKEA - SAMSIC) 0:00:18

10 GEOGHEGAN HART Tao (INEOS GRENADIERS) 0:00:26