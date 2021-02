Op der leschter Etapp hat iwwerdeems de Sam Bennett déi séierste Been.

E Mëttwoch ass d'UAE Tour no 4 Etappen op en Enn gaangen. Um leschten Dag huet sech de Sam Bennett no 204 Kilometer am Massesprint d'Victoire geséchert. Den Ir huet sech virum David Dekker aus Holland an dem Australier Caleb Ewan duerchgesat.

Den Tadej Pogacar huet um Enn am General d'Nues vir an dat mat enger Avance vun 43 Sekonnen op de Britt Adam Yates. Den Joao Almeida ass Drëtte ginn, dat op eng Minutt an dräi Sekonnen.

D'Resultat vun der Etapp

1 BENNETT Sam Deceuninck - Quick Step 4:51:51

2 DEKKER David Team Jumbo-Visma ,,

3 EWAN Caleb Lotto Soudal ,,

4 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 MOSCHETTI Matteo Trek - Segafredo ,,

6 ACKERMANN Pascal BORA - hansgrohe ,,

7 BAUHAUS Phil Bahrain - Victorious ,,

8 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS ,,

9 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

10 GROVES Kaden Team BikeExchange ,,

D'Schlussklassement

1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 12:50:21

2 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:43

3 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 1:03

4 HARPER Chris Team Jumbo-Visma 1:43

5 POWLESS Neilson EF Education - Nippo 1:45

6 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek - Segafredo 2:36

7 CATTANEO Mattia Deceuninck - Quick Step 2:38

8 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious ,,

9 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits 3:32

10 MASNADA Fausto Deceuninck - Quick Step 4:47