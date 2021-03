E Samschdeg ass d'Lëtzebuergerin hir 1. Course op der Strooss gefuer. Mat hirer Hëllef huet hir Ekipp sech déi 1. Plaz beim Omloop Het Nieuwsblad geséchert

Neie Sponsor, nei Coureuren an eng nei Motivatioun. SD Worx huet d'Faarf vum Maillot gewiesselt, mee d'Wäerter an der Ekipp bleiwen déi selwecht an och d'Stäerkten. Amy Pieters, Europameeschterin, Jolien d'Hoore, Gewënnerin vu Gent Wevelgem, Chantal van den Broek-Blaak, déi éischt beim Tour des Flandres an natierlech déi zweefach Weltmeeschterin Anna van der Breggen. Tëscht 2015 an 2019 war déi hollännesch Formatioun d'Nummer 1 vum UCI-Ranking. Eng Leaderpositioiun, déi een 2021 vun Trek-Segafredo zeréck wëll.

Nieft den neien Demi Vollering an Asleigh Moolman-Pasio huet och d'Christine Majerus dobäi eng ganz wichteg Roll. D'Lëtzebuergerin huet sech net nëmmen en Numm wéinst hire perséinleche Resultater gemaach, mee virun allem och als Kapitän de Route an eng vun de beschten Coequipièren am Peloton. D'Christine Majerus, déi en Donneschden hire 34. Gebuertsdag gefeiert huet, huet dann och hire Kontrakt bei SD Worx bis Enn 2022 verlängert. Domadder geet d'Lëtzebuerger Championne an hir 8. Saison bei der Ekipp.

No hirer excellenter 10. Plaz bei der Cyclocross-WM huet sech d'Christine Majerus dëse Mount mat der Ekipp zu Denia a Spunien op d'Saison virbereet. Déi fënneffach Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer huet wuel och perséinlech Ziler, mee wëll virun allem méi wéi déi 16.Course-Deeg vun der leschte Saison fueren.

E Samschdeg huet sech d'Christine Majerus ganz an den Déngscht vun hirer Ekipp gesat. An déi huet sech beim Omloop Het Niewsblad vun hirer beschter Säit gewisen. An de leschte 50 Kilometer huet SD Worx beim Saison-Optakt d'Course an d'Hand geholl, den Tempo an d'Luucht gesat an de Peloton explodéiere gelooss. An och an den nächste Kilometer hu Majerus a Co d'Course mat Attacke virun allem vum Demi Vellering weider animéiert. Um Bosberg huet dunn d'Weltmeeschterin zum grousse Schlag ausgeholl. D'Anna van der Breggen huet déi ganz Konkurrenz stoe gelooss an ass déi lescht 13 Kilometer eleng un der Spëtz op en Enn gefuer. D'Kapitänin vun SD Worx gewënnt um Enn mat 23 Sekonnen Avance op d'Emma Nordgaard an hir Teamkolleegin Amy Pieters. D'Christine Majerus kënnt um Enn op déi 26. Plaz a ka sech iwwert déi éischt Victoire vun der Ekipp freeën, un där si och e groussen Undeel hat. Sou kann d'Saison weidergoen.