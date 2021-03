No der 2. Etapp vu Paris-Nice ass de Michael Matthews den neie Leader am General.

Op der zweeter Etapp vu Paris-Nice ass et e Méindeg iwwer 188 Kilometer vun Oinville-sur-Montcient op Amilly gaangen. Um Enn ass d'Decisioun genee wéi e Sonndeg am Sprint gefall. Déi séierste Been hat op der zweeter Etapp de Cees Bol. Den Hollänner huet senge Konkurrente keng Chance gelooss. Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Mads Pedersen an de Michael Matthews gefuer.

De Bob Jungels ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 79. iwwert de wäisse Stréch gefuer. Den Alex Kirsch huet als 142. eng Minutt a 17 Sekonne verluer.

Neie Leader am General ass de Matthews. Den Australier läit 4 Sekonne virum Mads Pedersen an dem Sam Bennett.

En Dënschdeg waart zu Gien een Zäitfueren iwwer ronn 14 Kilometer op d'Coureuren.

D'Top 10

© Screenshot

De General

© Screenshot

[cpmments]