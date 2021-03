Zäitgläich mam Gewënner ass och de Bob Jungels iwwert d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch hat e gréissere Retard.

De Slowen Primoz Roglic huet déi 5. Etapp vu Paris-Nice no 202 Kilometer am Sprint vun engem klenge Grupp virum Fransous Christophe Laporte an dem Australier Michael Matthews gewonnen gewonnen. De Bob Jungels gouf an der selwechter Zäit wéi de Gewënner den 29. Den Alex gëtt den 120. op iwwer 12 Minutten.

Leader am General ass nach ëmmer de Primoz Roglic. Hien huet 41 Sekonnen op de Maximilian Schachmann an 50 op den Ion Izagirre. De Bob Jungels ass den 32. op 2 Minutten an 49 Sekonnen. Den 116. op iwwer 30 Minutte ass den Alex Kirsch.

D'Top 10 vun der Etapp

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma4:40:22

2 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits ,,

3 MATTHEWS Michael Team BikeExchange ,,

4 TEUNS Dylan Bahrain - Victorious ,,

5 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ,,

6 HAMILTON Lucas Team BikeExchange ,,

7 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

8 PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM ,,

9 HENAO Sergio Team Qhubeka ASSOS ,,

10 NEILANDS Krists Israel Start-Up Nation ,,

De General

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 23:22:53

2 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe +0:41

3 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech +0:50

4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech +0:51

5 JORGENSON Matteo Movistar Team +1:08

6 BENOOT Tiesj Team DSM +1:14

7 HAMILTON Lucas Team BikeExchange +1:16

8 SÁNCHEZ Luis León Astana - Premier Tech +1:21

9 LATOUR Pierre Team Total Direct Energie ,,

10 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team +1:23