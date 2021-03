Iwwer 115,1 Kilometer goung et vu Wijster op Wijster. En Solitär konnt sech d'Lonneke Uneken duerchsetzen.

Dat iwwert eng Minutt virun der Emma Norsgaard an dem Lisa Brennauer. Déi aktuell Leaderin Ellen van Dijk huet 89 Sekonne verluer.

No der 3. Etapp vun der Healthy Ageing Tour läit d'Ellen van Dijk am General awer weider un der Spëtzt an ass domadder d'Schlussgewënnerin vum Tour. Si huet eng Avance vun 6 Sekonnen op d'Lisa Brennauer. D'Christine Majerus huet zwar op der Etapp 3 Minutten a 15 Sekonnen op d'Gewënnerin verluer, klëmmt awer am Generalklassement ëm eng Plaz op déi 12., mat engem Retard vun 3 Minutten an 3 Sekonnen.

D'Top 10 vun der 1. Etapp

1 UNEKEN Lonneke SD Worx 3:32:13

2 NORSGAARD Emma Movistar Team +1:14

3 BRENNAUER Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

4 VAN DIJK Ellen Trek-Segafredo Women +1:29

5 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing +1:33

6 PIETERS Amy SD Worx +1:35

7 BARNES Alice Canyon SRAM Racing +1:40

8 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg +2:20

9 GEORGI Pfeiffer Team DSM +2:54

10 LACH Marta Ceratizit-WNT Pro Cycling +2:58

De General

1 VAN DIJK Ellen Trek-Segafredo Women 7:08:38

2 BRENNAUER Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling +0:06

3 NORSGAARD Emma Movistar Team +0:12

4 UNEKEN Lonneke SD Worx +0:20

5 PIETERS Amy SD Worx +0:29

6 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing +0:43

7 BARNES Alice Canyon SRAM Racing +0:56

8 BEEKHUIS Teuntje Team Jumbo-Visma Women +2:42

9 VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg ,,

10 HENDERSON Anna Team Jumbo-Visma Women +2:50