De Leader huet op deene leschte Meter de Gino Mäder iwwerholl a kann sech uewen eraus zu Valdeblore la Colmiane duerchsetzen. De Bob Jungels gëtt 31.

No de verschäerften d'Corona-Restriktiounen am Departement Alpes-Maritimes ass d'Stréck vun der 7. Etapp kuerzfristeg verännert ginn. Fir Jungels, Kirsch a Co. ass et um Samschdeg ob enger kuerzer a knackeger Etapp iwwer 119 Kilometer vu Le Broc op Valdeblore la Colmiane gaangen.

De Schwäizer Gino Mäder huet 5 km virun der Arrivée attackéiert an et huet laang dono ausgesi wéi wann de Coureur vu Bahrain-Victorious d'Etapp kéint fir sech entscheeden. Op deene leschte Meter ass awer nach de Primoz Roglic laanscht gezunn a ka sech déi 3. Etappevictoire sécheren.

Den Alex Kirsch huet 15 km virun der Arrivée misse lass loossen. 1,5 km méi spéit ass och de Bob Jungels aus dem Peloton an der Schlussmontée lancéiert ginn. Um Enn fiert hien op eng 31. Plaz mat engem Retard vu 4 Minutten a 30 Sekonnen.

De Leader am General ass nach ëmmer de Primoz Roglic. Hien huet 52 Sekonnen op de Maximilian Schachmann an 1 Minutt an 11 Sekonnen op den Aleksandr Vlasov.

D'Top10



1 PRIMOŽ ROGLIC (JUMBO - VISMA) 3:09:18

2 GINO MÄDER (BAHRAIN VICTORIOUS) 0:00:02

3 MAXIMILIAN SCHACHMANN (BORA - HANSGROHE) 0:00:05

4 LUCAS HAMILTON (TEAM BIKEEXCHANGE) 0:00:08

5 ALEKSANDR VLASOV (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:10

6 TIESJ BENOOT (TEAM DSM) 0:00:10

7 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) 0:00:15

8 ION IZAGUIRRE INSAUSTI (ASTANA - PREMIER TECH) 0:00:15

9 HARM VANHOUCKE (LOTTO SOUDAL) 0:00:22

10 JAI HINDLEY (TEAM DSM) 0:00:27

De General

1 PRIMOŽ ROGLIC (JUMBO - VISMA) 26:32:01

2 MAXIMILIAN SCHACHMANN (BORA - HANSGROHE) 0:00:52

3 ALEKSANDR VLASOV (ASTANA - PREMIER TECH) 0:01:11

4 ION IZAGUIRRE INSAUSTI (ASTANA - PREMIER TECH) 0:01:15

5 TIESJ BENOOT (TEAM DSM) 0:01:34

6 LUCAS HAMILTON (TEAM BIKEEXCHANGE) 0:01:34

7 GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) 0:02:06

8 STEVEN KRUIJSWIJK (JUMBO - VISMA) 0:02:07

9 JACK HAIG (BAHRAIN VICTORIOUS) 0:02:10

10 MATTEO JORGENSON (MOVISTAR TEAM) 0:02:21