De Slowen gewënnt Kinneksetapp virum Simon Yates. De Pogacar ass och elo neie Leader am General.

Iwwer 148 km ass et vun Teri op Prati di Tivo gaangen. An der Schlussmontée war de Tadej Pogacar de stäerksten an esou kann de Slowen sech nieft der Etappevictoire och iwwer déi 1. Plaz am General freeën. Hai leit de Coureur vum Team Emirates elo 35 Sekonne virum Belsch Wout van Aert. De Simon Yates kennt mat engem Retard vu 6 Sekonnen op déi 2. Plaz. Als drëtte fiert de Sergio Andres Garcia iwwert d'Linn d'Arrivée.

Vun de Lëtzebuerger Jempy Drucker a Kevin Geniets leien eis nach keng Resultater fir.

D'Top10

1 POGAČAR Tadej (SLO) UAE TEAM EMIRATES 3:51:24

2 YATES Simon Philip (GBR) TEAM BIKEEXCHANGE 0:00:06

3 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (COL) EF EDUCATION - NIPPO 0:00:29

4 LANDA MEANA Mikel (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:29

5 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:31

6 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:00:35

7 FABBRO Matteo (ITA) BORA - HANSGROHE 0:00:42

8 CARR Simon (GBR) EF EDUCATION - NIPPO 0:00:42

9 VAN AERT Wout (BEL) JUMBO-VISMA 0:00:45

10 FUGLSANG Jakob (DEN) ASTANA - PREMIER TECH 0:00:45

De General

1 POGAČAR Tadej (SLO) UAE TEAM EMIRATES 17:53:21

2 VAN AERT Wout (BEL) JUMBO-VISMA 0:00:35

3 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (COL) EF EDUCATION - NIPPO 0:00:35

4 LANDA MEANA Mikel (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:38

5 QUINTANA Nairo (COL) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:41

6 ALMEIDA João (POR) DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:00:45

7 FUGLSANG Jakob (DEN) ASTANA - PREMIER TECH 0:00:55

8 CARR Simon (GBR) EF EDUCATION - NIPPO 0:01:03

9 FABBRO Matteo (ITA) BORA - HANSGROHE 0:01:12

10 THOMAS Geraint (GBR) INEOS GRENADIERS 0:01:25