D'Lëtzebuerger Championne hat um Enn 8 Sekonne Réckstand op d'Italienerin.

Bei enger Course iwwer 117,6 Kilometer goung et um Sonndeg vun Oetingen op Oetingen an der Belsch. 35 Kilometer virun der Arrivée konnt sech ee Grupp vun 18. Fuererinnen ofsetzen, mat dobäi war och d'Christine Majerus, dat och selwer ëmmer erëm attackéiert hat.

Um Enn konnt sech d'Elisa Balsamo d'Victoire am Sprint sécheren. Zweet gouf d'Jolien d'Hoore. D'Christine Majerus koum hei op déi 11. Plaz mat engem Réckstand vun 8 Sekonnen.

D'Top10

Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

Elisa Balsamo (Valcar Travel) a remporté aujourd’hui le GP Oetingen en Belgique devant Jolien d’Hoore (Team SD Worx) deuxième et Marianne Vos (Jumbo-Visma) troisième.

L’italienne règle au sprint un groupe de dix-huit échappées qui s’est constitué à environ trente-cinq kilomètres de l’arrivée et parmi lesquelles figurait Christine Majerus.

La championne luxembourgeoise a attaqué à plusieurs reprises dans le groupe de tête afin de faire travailler les équipes concurrentes représentées à l’avant de la course. Cependant, un regroupement s’est opéré à chaque fois et une arrivée au sprint devenait inévitable. Christine travaillera ensuite dans le final pour sa coéquipière Jolien d’Hoore, meilleure carte au sprint pour le Team SD Worx et qui prend la deuxième place.

Christine Majerus prend quant à elle la onzième place. Elle participera mercredi prochain au Danilith Nokere Koerse.