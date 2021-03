De Slowen konnt sech um Enn virum Wout van Aert behaapten. De Belsch huet sech d'Victoire op der leschter Etapp gekroopt.

Op der leschter Etapp vun Tirreno-Adriatico, engem Eenzelzäitfueren iwwer 10,1 Kilometer, war de Wout van Aert en Dënschdeg dee Séiersten. De Belsch hat eng Avance vu 6 Sekonnen op de Schwäizer Stefan Küng an 11 Sekonnen op de Weltmeeschter an där Disziplin, den Italiener Filippo Ganna. De Kevin Geniets gouf den 28. op 51 Sekonnen.

No 7 Etappen gëtt et eng Schlussvictoire vum Tadej Pogacar, deen en Dënschdeg de Véierte gouf. Zweete gëtt de van Aert op eng Minutt an dräi Sekonnen. Hei ass de Geniets den 105. op ronn 55 Minutten.

De Jempy Drucker hat e Méindeg duerch eng Erkältung missen opginn.

D'Top 1'0 vun der Etapp

1 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 0:11:06 54.595

2 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 0:06 54.107

3 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 0:11 53.708

4 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:12 53.628

5 THOMAS Benjamin Groupama - FDJ 0:16 53.314

6 BETTIOL Alberto EF Education - Nippo 0:18 53.158

7 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 0:24 52.696

8 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:26 52.543

9 HEPBURN Michael Team BikeExchange 0:27 52.468

10 LUDVIGSSON Tobias Groupama - FDJ 0:28 52.392

D'Schlussklassement

1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 26:36:17

2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 1:03

3 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 3:57

4 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:13

5 FABBRO Matteo BORA - hansgrohe 4:37

6 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 4:54

7 WELLENS Tim Lotto Soudal 5:00

8 BARDET Romain Team DSM 5:50

9 NIBALI Vincenzo Trek - Segafredo 6:30

10 YATES Simon Team BikeExchange 7:45