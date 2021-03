D'Lëtzebuergerin hat op der Arrivée e Retard vun 23 Sekonnen op hir Coequipière a Gewënnerin Amy Pieters.

Am Cyclissem kënnt d'Christine Majerus e Mëttwoch beim Semi-Klassiker Nokere Koerse an der Belsch op déi gutt 10. Plaz. D'Lëtzebuerger Champione hat no 120 Kilometer e Retard vun 23 Sekonnen op d'Gewënnerin Amy Pieters. D'Hollännerin fiert an der selwechter Ekipp wéi d'Christine Majerus. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Grace Brown aus Australien an d'Lisa Klein aus Däitschland gefuer.

D'Klassement

1 PIETERS Amy SD Worx 3:13:53

2 BROWN Grace Team BikeExchange ,,

3 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing 0:04

4 KOPECKY Lotte Liv Racing 0:20

5 WIEBES Lorena Team DSM ,,

6 D'HOORE Jolien SD Worx ,,

7 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,,

8 NORSGAARD Emma Movistar Team ,,

9 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana ,,

10 MAJERUS Christine SD Worx 0:23

Schreiwes vum Christine Majerus

La deuxième édition de la Danilith Nokere Koerse a été remportée ce mercredi par la Néerlandaise Amy Pieters du Team SD Worx.

Au terme de leur échappée et des 120 kilomètres à parcourir, elle a devancé au sprint Grace Brown (Team Bike Exchange) qui prend la deuxième place et Lisa Klein (Canyon SRAM Racing) qui prend la troisième place.

Les trois concurrentes réussissent à s'extirper du peloton à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Malgré que leur échappée ne compte jamais plus de 40 secondes d'avance sur le premier groupe de poursuivantes, leur bonne entente en tête de course leur permet de conserver une vingtaine de secondes d'avance à l'arrivée pour se disputer la victoire.

Christine Majerus, qui arrive à 23 secondes dans le premier groupe de poursuivantes comprenant environ 25 concurrentes, s'empare de la dixième place et signe ici son premier top 10 de la saison.

A noter qu'il s'agit de la cinquième victoire depuis le début de saison pour le Team SD Worx.

Ce dimanche, Christine Majerus retrouvera à nouveau le collectif de la SD Worx qui s'alignera au départ du Omloop van de Westhoek.