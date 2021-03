Déi dräi Lëtzebuerger am Peloton haten en däitleche Retard op de Gewënner vun der Etapp.

Op der éischter Etapp vum Tour duerch Katalounien, gouf et haut e Succès vum Dän Andreas Kron.Als beschte Lëtzebuerger, gëtt de Bob Jungels den 111. op 8 Minutten an 30 Sekonnen.

De Michel Ries gëtt den 117. op 11 Minutten an 8 Sekonnen an de Ben Gastauer den 143. op 14 Minutten an 43 Sekonnen.

D'Klassement vun der 1. Etapp



1 KRON Andreas Lotto Soudal 4:20:15

2 SÁNCHEZ Luis León Astana - Premier Tech ,,

3 ROCHAS Rémy Cofidis, Solutions Crédits ,,

4 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe ,,

5 SMITH Dion Team BikeExchange 0:16

6 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious ,,

7 SCHELLING Ide BORA - hansgrohe ,,

8 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

9 KAMP Alexander Trek - Segafredo ,,

10 VALGREN Michael EF Education - Nippo ,,