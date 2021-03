Um 4. Dag vum Tour duerch Katalounien goung et iwwer 166,5 Kilometer vu Ripoll op Port Ainé.

An hei hat den Esteban Chaves déi beschte Been. Hien hat eng Avance vu 7 Sekonnen op de Michael Woods an den Thomas Geraint. Beschte Lëtzebuerger gouf de Michel Ries, deen als 31. E Retrad vu 6 Minutten an 18 Sekonnen hat. De Ben Gastauer fiert als 52. iwwert d'Linn mat engem Réckstand vun 14 Minutten an 39 Sekonnen. Ronn eng hallef Minutt méi spéit koum de Bob Jungels als 60. un.

Am General bleift den Adam Yates Leader. Hien huet e Virsprong vu 45 Sekonnen op de Richie Porte an 49 Sekonnen op den Geraint Thomas. De Michel Ries klëmmt 56 Plazen a steet elo op der 54. Plaz mat engem Retard vun 29 Minutten an 18 Sekonnen. Op der Plaz 75 Steet de Bob Jungels mat bal 37 Minutte Réckstand. 10 Plaze méi wäit hanne steet dann de Ben Gastauer mat iwwer 40 Minutte Réckstand.

D'Top 10 vun der 3. Etapp



1 CHAVES Esteban Team BikeExchange 4:29:47

2 WOODS Michael Israel Start-Up Nation +0:07

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

4 YATES Adam INEOS Grenadiers ,,

5 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma ,,

6 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

7 PORTE Richie INEOS Grenadiers ,,

8 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

9 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

10 HAMILTON Lucas Team BikeExchange ,,

De General



1 YATES Adam INEOS Grenadiers 14:14:15

2 PORTE Richie INEOS Grenadiers +0:45

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers +0:49

4 VALVERDE Alejandro Movistar Team +1:03

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe ,,

6 CHAVES Esteban Team BikeExchange +1:04

7 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step +1:07

8 CARTHY Hugh EF Education - Nippo +1:20

9 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma +1:29

10 YATES Simon Team BikeExchange +1:32