Bei den Häre gouf et eng Victoire en solitaire, bei den Dammen hu sech zwou Coureuren ëm déi éischt Plaz gestridden.

Dammecourse

Iwwert déi 122,2 Kilometer vu Waregem op Waregem war d'Annemiek Van Vleuten déi Séierst. Op d'Plaz 2 ass Katarzyna Niewiadoma komm, zäitgläich mat der Gewënnerin. Mat 19 Sekonne Réckstand koum eng gréisser Grupp vu Cyclistinnen, woubäi sech d'Alexis Ryan déi drëtte Plaz séchere konnt.

D'Top 10

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 3:04:04

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing ,,

3 RYAN Alexis Canyon SRAM Racing 0:19

4 GUAZZINI Vittoria Valcar - Travel & Service ,,

5 JACKSON Alison Liv Racing ,,

6 BROWN Grace Team BikeExchange ,,

7 MACKAIJ Floortje Team DSM ,,

8 BUJAK Eugenia Alé BTC Ljubljana ,,

9 VAN DIJK Ellen Trek-Segafredo Women ,,

10 BORGLI Stine FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

Härecourse

Den Dylan van Baarle huet de Semi-Klassiker Dwars door Vlaanderen an der Belsch gewonnen, et goung iwwer 184,1 Kilometer vun Roeselare op Waregem. De Coureur vun Ineos huet sech en solitaire duerchgesat, hien ass déi leschte 50 Kilometer eleng un der Spëtzt gefuer.. Op d'Plazen Zwee an Dräi sinn de Fransous Christophe Laporte an de Belsch Tim Merlier gefuer.

Vun de Lëtzebuerger Jempy Drucker, Luc an Tom Wirtgen läit nach kee Resultat vir.

D'Top 10

1 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers

2 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits

3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix

4 LAMPAERT Yves Deceuninck - Quick Step

5 VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal

6 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates

7 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team

8 TURGIS Anthony Team Total Direct Energie

9 SÉNÉCHAL Florian Deceuninck - Quick Step

10 STUYVEN Jasper Trek - Segafredo