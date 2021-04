No 254,3 km gouf et eng Victoire fir de Kasper Asgreen virum Mathieu van der Poel an dem Greg van Avermaet.

27 km virun der Arrivée waren et de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Wout van Aert (Jumbo-Visma) an Kasper Asgreen (Deceuninck-Quickstep) déi sech konnten ofsetzen. An enger Kopp konn de van Aert awer net méi mathalen sou dat just nach déi aner 2 un der Spëtzt vun der Course verbliwwe sinn. Déi 2 Coureuren hu sech net méi anhuele gelooss an um Enn war et de Kasper Asgreen dee sech am Sprint duerchsetze konnt. Drëtten gëtt de Greg van Avermaet (AG2R).

Vun de Lëtzebuerger läit eis nach kee Resultat vir.

Nodeems direkt e puer Co-Equipieren vum Alex Kirsch positiv getest goufen, gouf och de Lëtzebuerger positiv op de Coronavirus getest a konnt soumat net un der Course deelhuelen.

De Resumé

Iwwer 254,3 km ass et am Tour des Flandres vun Antwerpen op Oudenaarde gaangen. Am ganzen 19 Koppen a 16 Pavé-Passagen goufen et ze bewältegen.

Am Ufank vun der Course hate sech 5 Coureuren ofgesat a konnten e maximale Virsprong vun 11 Minutten erausfueren. Allerdéngs war et virauszegesinn dat et fir dës Grupp net géif duergoen fir als éischt bis op d'Arrivée ze kommen. 92 km virun der Arrivée war et de lëtzebuergesche Champion Kevin Geniets (Groupama-FDJ) deen et probéiert hat sech vum Peloton ofzesetzen. Och aner Coureuren haten nogesat mee no nëmme 7 km gouf dëse Grupp nees vum Peloton geschléckt.

Eng Chute gouf et 65 km virun der Arrivée am Peloton an där vill Fuerer vun Deceuninck-Quickstep betraff waren a soumat och de Julien Alaphilippe deen allerdéngs nees séier zeréck an de Peloton fonnt hat. 52 km virun der Arrivée am Paterberg goufen dunn Ecarten am Peloton kreéiert an déi staark Coureuren an d'Favoritten mam Van der Poel, van Aert an Alaphilippe ware vir mat dobäi. Och de Kevin Geniets huet eng staark Leeschtung gewisen a war mat engem Grupp hannert de Favoritten.

Et war allerdéngs de Julien Alaphilippe dee sech vun de Matfavoritte konnt ofsetzen an e klenge Virsprong hat. Eng 37 km waren nach ze fueren wéi sech 6 Coureuren mat den Top-Favoritten Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) ofgesat hunn. Mat dobäi waren nach de Marco Haller (Bahrain-Victorious), Dylan Theuns (Bahrain-Victorious) an de Kasper Asgreen (Deceuninck-Quickstep).

26 km virun der Arrivée konnt sech de Kasper Agreen, Wout van Aert a Mathieu van der Poel un der Spëtzt ofsetzen. De Belsch huet awer missen ofräisse loossen sou dat sech den Dän an den Hollänner d'Victoire eleng un der Spëtzt erëm fonnt hunn. Déi Grupp hannendrun hate kuerz virun der Arrivée awer just e Retard vun 25 Sekonnen. Se hu sech awer net méi anhuele gelooss an am Sprint war et de Kasper Asgreen dee sech duerchsetze konnt.

D'Top10

1 Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) 6:02:01

2 Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 0:00:00

3 Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) 0:00:33

4 Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) 0:00:33

5 Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) 0:00:48

6 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 0:00:48

7 Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) 0:00:48

8 Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) 0:00:48

9 Anthony Turgis (Total Direct Energie) 0:00:48

10 Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) 0:00:48