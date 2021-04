En Dënschdeg huet sech den Alex Aranburu en solitaire d'Victoire op der 2. Etapp geséchert. De Ben Gastauer ass de 97. op 6 Minutten 51 ginn.

Op der zweeter Etapp vum Tour duerch d'Baskeland ass et iwwer 154 Kilometer vun Zalla op Sestao gaangen. Um Enn huet sech den Alex Aranburu en solitaire d'Victoire geséchert. De Spuenier hat eng Avance vu 15 Sekonnen op säi Landsmann Omar Fraile an de Slowen Tadej Pogacar.

Am General bleift de Roglic a Féierung. Hien huet eng Avance vu 5 Sekonnen op den Alex Aranburu.

De Ben Gastauer ass en Dënschdeg als 97. op 6 Minutten an 51 Sekonnen ukomm. Am General ass de Lëtzebuerger de 97. op 8 Minutten an 19 Sekonnen.

Top 10 vun der Etapp

1 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech 3:45:32

2 FRAILE Omar Astana - Premier Tech 0:15

3 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates ,,

4 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

5 WOODS Michael Israel Start-Up Nation ,,

6 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,,

7 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe ,,

8 LANDA Mikel Bahrain - Victorious ,,

9 HIGUITA Sergio EF Education - Nippo ,,

10 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

...

97 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team 6:51

De General

1 1 - ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 4:03:04

2 9 ▲7 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech 0:05

3 2 ▼1 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:06

4 5 ▲1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:24

5 6 ▲1 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:28

6 10 ▲4 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe 0:31

7 3 ▼4 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 0:32

8 16 ▲8 FRAILE Omar Astana - Premier Tech 0:34

9 11 ▲2 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 0:40

10 13 ▲3 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:42

...

97 104 ▲7 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team 8:19