E Mëttwoch stoung am Tour duerch d'Baskeland déi 3. Etapp um Programm. Iwwer schwéier 167,7 Kilometer ass et vun Amurrio op Laudio gaangen. An der Schlussmontée, déi deels bis zu 20 Prozent géi war, huet sech de sloweneschen Tour-de-France-Gewënner Tadej Pogacar an der Finall géint säi Landsmann Primoz Roglic duerchgesat. Mat engem Retard vu 5 Sekonnen ass den Alejandro Valverde als Drëtten iwwert d'Arrivée gefuer.

Leader am General bleift de Primoz Roglic. Hien huet eng Avance vun 20 Sekonnen op säi Landsmann Pogacar. Drëtten ass weiderhin de Brandon McNulty. Hien huet e Réckstand vun 30 Sekonnen.

De Ben Gastauer ass e Mëttwoch als 154. op 13 Minutten a 36 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Am General ass de Lëtzebuerger den 134. op 22 Minutten an eng Sekonn.

Top 10 vun der 3. Etapp

1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 4:04:50

2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,,

3 VALVERDE Alejandro Movistar Team 0:05

4 YATES Adam INEOS Grenadiers ,,

5 LANDA Mikel Bahrain - Victorious ,,

6 GAUDU David Groupama - FDJ 0:08

7 KNOX James Deceuninck - Quick Step 0:16

8 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma ,,

9 VANSEVENANT Mauri Deceuninck - Quick Step ,,

10 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:18

...

154 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team 13:36

De General

1 1 - ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 8:07:48

2 4 ▲2 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:20

3 3 - MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:30

4 5 ▲1 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:39

5 13 ▲8 VALVERDE Alejandro Movistar Team 0:50

6 7 ▲1 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 0:54

7 15 ▲8 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 1:00

8 10 ▲2 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:08

9 14 ▲5 VANSEVENANT Mauri Deceuninck - Quick Step 1:09

10 6 ▼4 SCHACHMANN Maximilian BORA - hansgrohe ,,

...

134 97 ▼37 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team 22:01