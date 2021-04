No 160 Kilometer konnt sech de Mikkel Honoré viru sengem Coequipier Josef Cerny duerchsetzen. Am General hält de McNulty de Roglic op Distanz.

Am Cyclissem gouf et op der 5. Etapp vum Tour duerch Baskenland no hiwwelegen 160 Kilometer tëscht Hondarribia an Ondarroaeen een Doublé fir Deceuninck-Quick-Step. Um Enn konnt sech de Mikkel Honoré viru sengem Coequipier Josef Cerny duerchsetzen.

De Peloton hat ee Retard vun 28 Sekonnen. De Ben Gastauer ass an dësem als 73. iwwert d'Arrivée gefuer.

Am General bleift de Brandon McNulty virop, dat 23 Sekonne virum Primoz Roglic. De Ben Gastauer ass hei den 107. op 35 Minutten an 29 Sekonnen.

E Samschdeg gëtt déi lescht Etapp vum Tour duerch d'Baskeland gefuer. Hei geet et nach eng Kéier richteg an d'Bierger.

Top 10 vun der 5. Etapp

1 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck - Quick Step 3:39:54

2 ČERNÝ Josef Deceuninck - Quick Step ,,

3 BERNARD Julien Trek - Segafredo 0:17

4 IMPEY Daryl Israel Start-Up Nation 0:28

5 CLARKE Simon Team Qhubeka ASSOS ,,

6 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

7 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,,

8 SIMON Julien Team Total Direct Energie ,,

9 CORT Magnus EF Education - Nippo ,,

10 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates ,,

...

73 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team ,,

De General

1 1 - MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 16:05:43

2 2 - ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 0:23

3 3 - VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 0:28

4 4 - BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:36

5 5 - POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:43

6 7 ▲1 BUCHMANN Emanuel BORA - hansgrohe 1:07

7 8 ▲1 VALVERDE Alejandro Movistar Team 1:13

8 9 ▲1 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 1:15

9 10 ▲1 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 1:23

10 11 ▲1 VANSEVENANT Mauri Deceuninck - Quick Step ,,

...

107 120 ▲13 GASTAUER Ben AG2R Citroën Team 35:29