Duerch seng zweete Plaz op der leschter Etapp konnt sech de Primoz Roglic de General vum Tour duerch d'Baskeland sécheren.

Bei der 6. a soumat leschter Etapp vum Tour duerch d'Baskeland goung et fir d'Coureuren ëm de Lëtzebuerger Ben Gastauer iwwer ganz schwéier 112 Kilometer vun Ondarroa op Arrate. Net manner ewéi 3 Bierger vun der éischter Kategorie stoungen ënnert anerem um Programm.

No enger Rei vun Attacken aus dem Feld war et de Primoz Roglic, dee sech als éischte vun de Favoritte bëssen ofsetze konnt, dëst bei nach gutt 60 Kilometer virun der Arrivée. Et hat sech een Duell tëscht dem Primoz Roglic an dem Tadej Pogacar em d'Victoire am General entwéckelt, ma de Pogacar hat genau wéi de McNulty, deen als Leader op déi leschten Etapp gaange war, ëmmer weider Zäit op de Roglic un der Spëtzt verluer. Nodeems de Réckstand vum Pogacar kuerzzäiteg op iwwer eng Minutt ugewuess war, konnt de Primoz Roglic sech um Enn iwwert d'Victoire am General freeën. Déi leschten Etapp gouf vum David Gaudu virum Roglic gewonnen. Drëtte gouf hei den Alejandro Valverde mat engem Réckstand vu 35 Sekonnen.

Am General konnt sech de Roglic nach laanscht de McNulty setzen, deen op der leschter Etapp relativ vill Zäit verluer hat. Zweete gouf den Dän Jonas Vingegaard virum Tadej Pogacar.

De Ben Gastauer koum als 53. iwwert de wäisse Stréch, de Lëtzebuerger hat ee Retard vu 12 Minutten an 23 Sekonnen. Am General gouf hien um Enn den 80. mat engem Réckstand vun iwwer 47 Minutten.

D'Top10

1 GAUDU David (FRA) GROUPAMA - FDJ 3:05:42

2 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO-VISMA 0:00:00

3 VALVERDE Alejandro (ESP) MOVISTAR TEAM 0:00:35

4 YATES Adam (GBR) INEOS GRENADIERS 0:00:35

5 POGAČAR Tadej (SLO) UAE TEAM EMIRATES 0:00:35

6 VINGEGAARD Jonas (DEN) JUMBO-VISMA 0:00:35

7 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:01:03

8 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban (COL) TEAM BIKEEXCHANGE 0:01:05

9 LANDA MEANA Mikel (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:01:05

10 VANSEVENANT Mauri (BEL) DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:01:55

...

53 GASTAUER Ben (LUX) AG2R CITROEN TEAM 0:12:23

De General

1 ROGLIČ Primož (SLO) JUMBO-VISMA 19:11:36

2 VINGEGAARD Jonas (DEN) JUMBO-VISMA 0:00:52

3 POGAČAR Tadej (SLO) UAE TEAM EMIRATES 0:01:07

4 YATES Adam (GBR) INEOS GRENADIERS 0:01:26

5 GAUDU David (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:01:27

6 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:01:28

7 VALVERDE Alejandro (ESP) MOVISTAR TEAM 0:01:33

8 LANDA MEANA Mikel (ESP) BAHRAIN VICTORIOUS 0:02:17

9 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban (COL) TEAM BIKEEXCHANGE 0:02:38

10 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion (ESP) ASTANA - PREMIER TECH 0:02:59

....

80 GASTAUER Ben (LUX) AG2R CITROEN TEAM 0:47:41