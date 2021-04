Et si Biller, déi d'Fans vum Vëlossport net vergiesse wäerten. Dem Fabio Jakobsen seng uerg Chute de leschten August op der 1. Etapp beim Tour duerch Polen

Mat schwéiere Verletzungen um Kapp gouf de jonken hollännesche Coureur an d'Spidol ageliwwert. No 2 Deeg kënschtlechem Koma koum dunn d'Nouvelle, datt dem Sprinter vun Deceuninck-Quick-Step säi Gesondheetszoustand stabil wier. Elo, knapp 8 Méint nom Accident, steet de 24 Joer ale Sportler viru sengem Comeback.

De 5. August d'lescht Joer sinn d'Biller ronderëm d'Welt gaangen. Den Dylen Groenewegen dréckt de Fabio Jakobsen bei enger Vitesse vu Ronn 80 Kilometer an der Stonn an d'Clôturen. Bei där Aktioun gouf den hollännesche Champion schwéier blesséiert.

No enger éischter Operatioun vu 5 Stonne konnten d'Dokteren a Polen säi Liewe retten. Elo steet hie bei der Tour duerch d'Tierkei nees eng éischte Kéier um Depart.

Besonnesch am Gesicht hat de Profisportler déi schlëmmste Blessuren. Och haut nach feelen dem Coureur eng Rei Zänn. Am Trainingslager vum Dezember goufen et déi éischten Zeechen, datt de Fabio Jakobsen net nëmme wéi duerch e Wonner d'Accident iwwerlieft huet, mee och d'Chance géif bestoen, nees emol eng Course ze fueren.

De Fabio Jakobsen ass also nees zréck. Vill huet huet net gefeelt a säin Accident wier genee sou dramatesch ausgaange wéi dat vum Fabio Casartelli aus dem Joer 1995. Deem verstuerwene Coureur verdankt de Fabio Jabobsen säi Virnumm, dee seng Elteren him bei senger Gebuert 1996 ginn hunn.