E Sonndeg fänke mat der Amstel Gold Race, déi sougenannten Ardenneklassiker un, an dat souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären. D'Christine Majerus ass bei dësen 3 Courssen net dobäi. Nom Tour des Flandres, war fir d'Lëtzebuerger Championne den éischten Deel vun der Saison eriwwer. An dee war duerchaus positiv. D'Christine Majerus huet ënnert anerem den "Omloop van der Westhoek" an der Belsch gewonnen. Besser hätt d'Saison net kéinten ufänken.

Christine Majerus: Perséinlech sinn ech extrem zefridde mat mengem éischte Mount. Ech war vun Ufank bis zum Schluss an enger gudder physescher Form a konnt och d'Course allkéiers mat gestalten. Wat ëmmer interessant ass. En plus konnt ech eng Course gewannen. Wat mir esou an deene Coursse bis elo am Fréijoer nach net gelongen ass. Vun deem hir sinn ech perséinlech gesinn déck zefridden.

D'Christine Majerus mécht elo eng Paus. Déi nächste Course ass bei eis am Land de Grand-Prix Elsy Jacobs. Dës Course huet d'Lëtzebuerger Championne 2017 gewonnen.