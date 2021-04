E Mëttwoch stoung d'Eendagescourse De Brabantse Pijl um Programm, wou et iwwer 201,7 Kilometer vu Leuven op Overijse goung.

Um Enn gouf et eng Victoire vum Britt Thomas Pidcock. Den 21 Joer ale Coureur vun Ineos Grenadiers konnt sech am Schlusssprint virum Wout van Aert an dem Matteo Trentin duerchsetzen.

Beschte Lëtzebuerger war de Luc Wirtgen, hie koum op déi 34. Plaz mat engem Retard vun 53 Sekonnen. De Bob Jungels gouf den 59. op 1 Minutt a 25 Sekonnen an den Tom Wirtgen huet sech als 102. op 8 Minutten an 53 Sekonne klasséiert. De Kevin Geniets an de Michel Ries sinn net ukomm.

Resultat vun der Course



1 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 4:36:27

2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma ,,

3 TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates 0:02

4 SCHELLING Ide BORA - hansgrohe 0:07

5 SKUJIŅŠ Toms Trek - Segafredo ,,

6 STANNARD Robert Team BikeExchange ,,

7 TEUNS Dylan Bahrain - Victorious ,,

8 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team ,,

9 RIESEBEEK Oscar Alpecin-Fenix ,,

10 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:12

...

34 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB 0:53

59 JUNGELS Bob AG2R Citroën Team 1:25

102 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 8:53

Dammen

Bei den Damme goufe knapp 128 Kilometer gefuer. Hei konnt sech schlussendlech d'Ruth Winder duerchsetzen, dat virum Demi Vollering an dem Elisa Balsamo. Et war keng Lëtzebuergerin um Depart.

Resultat vun der Course

1 WINDER Ruth Trek-Segafredo Women

2 VOLLERING Demi SD Worx ,,

3 BALSAMO Elisa Valcar - Travel & Service ,,

4 THOMAS Leah Movistar Team ,,

5 LOWDEN Joscelin Drops - Le Col s/b TEMPUR. ,,

6 LABOUS Juliette Team DSM 0:06

7 MOOLMAN Ashleigh SD Worx 0:57

8 FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

9 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

10 ROOIJAKKERS Pauliena Liv Racing ,,