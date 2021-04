No engem duerchwuessene Start an d'Saison freet sech de Lëtzebuerger Sportler vum Joer op déi kommend Courssen, ugefaange mam Amstel Gold um Sonndeg.

No 5 Joer bei Quickstep fiert de Bob Jungels zanter dem 1. Januar bei enger neier Ekipp. An och wann d'Integratioun bei AG2R Citroën ouni Problemer verlaf ass, sinn d'Resultater nach net déi, déi sech sech de Lëtzebuerger Profi selwer erhofft hat. An de leschte Wochen huet de Bob Jungels zesumme mat senger Ekipp no den Ursaache gesicht a well vun e Sonndeg u bei den Ardennenklassiker erëm ugräifen.

Bis ewell gouf et fir de Bob Jungels eng 27. Plaz bei Paris-Nice an eng 59. Positioun am General a Katalounien. De Bob Jungels hat sech den Ufank vun der Saison anescht virgestallt, virun allem, well d'Preparatioun iwwert de Wanter Hoffnung gemaach hat. Mä Training a Course sinn zwee Puer Schong, dat weess och de Lëtzebuerger Sportler vum Joer. Op der Sich no enger Erklärung huet de Bob Jungels virun allem d'Ursaache vun senge Réckeproblemer probéiert erauszefannen.

Mat Hëllef vu Biomechaniker aus Däitschland huet de Bob Jungels sou munches u senger Positioun um Vëlo geännert. Et geet ëm Milimeter an de Lëtzebuerger hat an der Woch bei der Flèche Brabonçonne schonn e bessert Gefill. An dat brauch de Bob Jungels och, well e Sonndeg fänken d'Ardennenklassiker un.

D'Amstel Gold ass en éischten Test an den Ardennen. Dës Editioun huet 218 Kilometer, déi iwwer 12 Ronnen op engem Circuit mat natierlech och dem Cauberg gefuer ginn. Wuel sinn et 1.000 Héichtemeter manner ewéi soss, mä et erwaart ee sech déi selwecht Favoritte vir an dat sinn op en Neits de Wout Van Aert an de Julian Alaphilippe.

De Kevin Geniets erhëlt sech no enger Chute bei der Flèche Brabançonne, deemno ginn nieft dem Bob Jungels nëmmen d'Gebridder Wirtgen als Lëtzebuerger un de Depart.

Dir kënnt d'Amstel Gold vun e Sonndeg 15 Auer u live hei op RTL mat eisen Experten Tom Flammang a Kim Kirchen suivéieren.