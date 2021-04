Nodeems d'Coureuren iwwert d'Linn d'Arrivée gefuer sinn, huet et Minutten gedauert, bis ee wosst, wien um Enn gewonnen huet, eng Milimeter Entscheedung!

Am Vëlossport war um Sonndeg den éischten Ardenne-Klassiker d'Amstel Gold Race. Dräi Lëtzebuerger ware mat dobäi, de Bob Jungels (AG2R Citroën Team) an den Tom an de Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB).

De Bob Jungels ass allerdéngs eng ronn 50 Kilometer virun der Arrivée an eng Chutte verwéckelt ginn a huet missen opginn.

Der Course hire Stempel huet e Spëtzegrupp vun 10 Léit opgedréckt, ënnert anerem mam Edward Theuns a Julien Bernard (TFS). De Peleton huet der Grupp e maximale Virsprong vu ronn 4 Minutten a 30 Sekonnen ugebueden. Eng ronn 23 Kilometer virun der Arrivée war awer och fir de leschte Solist Schluss, sou dass d'Favoritten ënnert sech op déi leschte Kilometer gaange sinn. 18 Kilometer viru Schluss hat de Primoz Roglic mat technesche Problemer ze dinn an huet esou de Uschloss un d'Spëtzt verluer.

An der Schlussphase konnte sech de Maximilian Schachmann, Wout Van der Aert a Thomas Pidcock ofsetzen. Am Sprint ass et um Enn deWout Van der Aert, dee sech am Fotofinish duerchsetze kann. Op déi 2. Plaz fiert de Britt Thomas Pidcock. Fir de Schachmann ass et déi 3. Plaz.

Bei den Dammen, wou d'Christine Majerus net um Depart war, huet sech Marianne Vos duerchgesat.

D'Top10

Vum Tom a Luc Wirtgen läit eis nach kee Resultat vir.