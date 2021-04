An engem Schreiwes hunn d'Organisateuren déi 5 Etappe vum Tour de Luxembourg presentéiert.

2021 ass de Skoda Tour de Luxembourg op en Neits een Deel vun der UCI Proseries a gëtt vum 14. bis den 18. September gefuer. Geplangt si 5 Etappen, woubäi op der 4. Etapp fir d'éischte Kéier zanter 2006 nees een Zäitfueren op d'Coureure gewaart.



D'Etappen am Iwwerbléck

Dënschdeg, 14.9.2021 - 1. Etapp - Stad Lëtzebuerg / Stad Lëtzebuerg

Mëttwoch, 15.9.2021 - 2. Etapp - Stengefort / Esch-Sauer

Donneschdeg, 16.9.2021 - 3. Etapp - Munneref / Mamer

Freideg, 17.9.2021 - 4. Etapp - Diddeleng / Diddeleng

Samschdeg, 18.9.2021 - 5. Etapp - Miersch / Stad Lëtzebuerg

Schreiwes Skoda Tour de Luxembourg

Škoda Tour LuXembourg 2021

Le retour du chrono individuel.

L’édition 2021 du Škoda Tour LuXembourg épreuve UCI Proseries, se déroulera du 14 au 18 septembre. Au programme figurent cinq étapes, dont pour la première fois depuis 2006, un contre-la-montre individuel.

Le Škoda Tour LuXembourg 2021 s’élancera le mardi 14 septembre à Luxembourg-Ville avec une étape en ligne. L’arrivée de la première étape, qui devrait convenir aux puncheurs, sera également jugée à Luxembourg-Ville.

Des qualités de grimpeur seront requis le lendemain lors de la deuxième étape. Le départ de l’étape-reine de l’édition 2021 sera donné à Steinfort, près de la frontière belge et mènera les coureurs au nord du Grand-Duché avec au menu les plus belles côtes des Ardennes luxembourgeoises. L’arrivée aura lieu dans le magnifique village d’Esch-sur-Sûre.

Après les puncheurs et les grimpeurs c’est au tour des sprinteurs du peloton avec une troisième étape plutôt plate entre Mondorf-les-Bains et Mamer.

La quatrième étape, un chrono de 25 kilomètres avec départ et arrivée à Dudelange, sera probablement décisive pour la victoire finale, mais également un dernier test pour les spécialistes du contre-la-montre avant les Championnats du Monde.

Le départ de la cinquième et dernière étape sera donné à Mersch. Le vainqueur final, et successeur de Diego Ulissi, sera connu après une étape plutôt accidentée dont l’arrivée sera jugée à Luxembourg-Ville.

Les étapes du Škoda Tour LuXembourg 2021

Mardi 14.9.2021 - 1. Étape - Luxembourg-Ville / Luxembourg-Ville

Mercredi 15.9.2021 - 2. Étape - Steinfort / Esch-sur-Sûre

Jeudi 16.9.2021 - 3. Étape - Mondorf-les-Bains / Mamer

Vendredi 17.9.2021 - 4. Étape - Dudelange / Dudelange

Samedi 18.9.2021 - 5. Étape - Mersch / Luxembourg-Ville

Škoda Tour LuXembourg 2021

The comeback of the individual time trial.

The Škoda Tour LuXembourg 2021, an UCI Proseries event, will take place from September 14 to 18. This year’s race consists of five stages and includes, for the first time since 2006, an individual time trial.

The 2021 Škoda Tour LuXembourg will kick off on Tuesday September 14, in Luxembourg-City. The finish of this first stage, which should suit the punchers, will also be judged in Luxembourg-City.

Climbing skills will be required the next day for the second stage. The start of the queen stage of the edition 2021 will be given in Steinfort, near the Belgian border and will take the riders to the north of the Grand-Duchy and the most attractive climbs of the Luxembourg Ardennes. The arrival will take place in the beautiful village of Esch-sur-Sûre.

After the punchers and climbers, it’s the turn of the sprinters of the peloton with a rather flat third stage between Mondorf-les-Bains and Mamer.

The fourth stage, an individual time trial of 25 kilometers with start and finish in Dudelange, will probably be decisive for the final victory, but also a last test for the time trial specialists before the World Championships.

The start of the fifth and final stage will be given in Mersch. The final winner, and successor to Diego Ulissi, will be known after a rather rough stage whose finish will be judged in Luxembourg City.

The stages of Škoda Tour LuXembourg 2021

Tuesday 14.9.2021 - Stage 1 - Luxembourg-City / Luxembourg-City

Wednesday 15.9.2021 - Stage 2 - Steinfort / Esch-sur-Sûre

Thursday 16.9.2021 - Stage 3 - Mondorf-les-Bains / Mamer

Friday 17.9.2021 - Stage 4 - Dudelange / Dudelange

Saturday 18.9.2021 - Stage 5 - Mersch / Luxembourg-City