Mat um Depart si mam Michel Ries a Luc Wirtgen och zwee Lëtzebuerger.

Déi legendär Redoute wäert um Sonndeg d'Finall alauden. Aus Remouchamps eraus mussen d'Coureuren dann 2 Kilometer biergaus fueren. Hei kann ee sech eng éischt Selektioun tëscht de Favoritten erwaarden.

Mat der Côte de la Roche aux Faucons steet eng 14 Kilometer virun der Arrivée déi Kopp um Programm an där an der Vergaangenheet dacks eng Virentscheedung gefall ass. Iwwer de Sommet wäerte just nach déi Stäerksten zesumme sinn. Déi Lëscht vun deene Coureuren ass grouss, besonnesch wäerten awer Roglic a Pogacar hei probéieren, déi aner ofzehänken a sech eng Avance erauszefueren.

De Weltmeeschter Julian Alaphilippe kënnt no senger Victoire mat vill Vertrauen op den Depart an huet d'Doyenne als säin Haaptzil definéiert. Awer och Coureure wéi den Alejandro Valeverde, deen e Sonndeg op den Dag seng 41 Joer kritt, a Leit, wéi Fuglsang, Schachmann, Gaudu, Pidcock oder och Woods a Matthews hunn gutt Chancen, mat um Podium ze stoen. Dat lescht Joer war de Julian Alaphilippe no engem chaotesche Sprint op déi 5. Platz zréckversat ginn an de Primoz Roglic stoung virun Hirschi a Pogacar ganz uewen um Podium.

Aus Lëtzebuerger Sicht sinn zwee Coureuren engagéiert: De Michel Ries geet fir Trek Segafredo un den Depart an de Luc Wirtgen fir déi belsch Ekipp vu Wallonie Bruxelles. Géint 17 Auer dierft dann de Gewënner vun der 107. Editioun bekannt sinn.

Hei op RTL kënnt dir des Course vun 14 Auer u Live op der Tëlee an um Internet kucken.