Op der Arrivée zu Stengefort hat d'Coureuse vu Movistar déi séierste Been a konnt sech sou virum Maria Confalonieri an dem Leah Kirchmann duerchsetzen.

Nodeems sech e Freideg d'Lorena Wiebes d'Victoire am Prolog séchere konnt, stoung e Samschdeg de Mëtteg déi 1. Etapp mat Depart an Arrivée zu Stengefort um Programm.

No 125,1 Kilometer konnt sech um Enn d'Emma Norsgaard aus Dänemark am Sprint behaapten, dat duerch dës Victoire och d'Féierung am General iwwerhëllt. Op déi zweete Plaz ass d'Maria Confalonieri aus Italien komm an d'Leah Kirchmann aus Kanada konnt sech déi 3. Plaz sécheren.

D'Christine Majerus ass kuerz drop als 8. iwwert d'Arrivée gefuer.

E Sonndeg entscheet sech op der leschter Etapp zu Garnech wien de Festival Elsy Jacobs wanne kann.

D'Course kënnt dir nees am Livestream op RTL.lu suivéieren.

D'Top10

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 25 30 3:14:06

2 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling 20 18 ,,

3 KIRCHMANN Leah Team DSM 15 12 0:02

4 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing 12 7 ,,

5 LABOUS Juliette Team DSM 10 4 ,,

6 MAJERUS Christine SD Worx 8 3 ,,

7 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma Women 6 2 ,,

8 WINDER Ruth Trek-Segafredo Women 4 1 ,,

9 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women ,,

10 ROOIJAKKERS Pauliena Liv Racing ,,

De General

Läit de Moment nach net vir.