D'Christine Majerus gouf um Sonndeg dat 11. an der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin. Am General gouf d'Lëtzebuerger Championne dat 7..

Nom Prolog um Freideg an der éischter Etapp um Samschdeg stoung um Sonndeg déi zweeten a leschten Etapp vum Festival Elsy Jacobs um Programm. Et goung iwwer gutt 105 Kilometer mam Depart a mat der Arrivée zu Garnech wou et no gutt 60 Kilometer nach 5 Mol op ee Circuit vu knapps 9 Kilometer goung.

No der Victoire vum Emma Norsgaard um Samschdeg goung d'Damm vun der Ekipp Moviestar och als Leader op déi zweeten Etapp. D'Christine Majerus hat virum Depart als 9. ee Retard vun nëmmen 11 Sekonnen op d'Leaderin.

Relativ fréi an der Course gouf et eng Attack vum Mischa Bredewold, dat sech eleng ofsetze konnt an d'Course esou vu vir gefuer ass. De Peloton hannendru war laang kompakt a sou konnte si d'Mischa Bredewold och erëm stellen, dëst ronn 37 Kilometer virun der Arrivée. Duerno gouf den Tempo am Peloton lues a lues ugezunn, esou dass d'Feld ëmmer weider ausernee gezu gouf.

15 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée war et d'Elise Chabbey, wat attackéiert hat. D'Schwäizer Championne konnt sech liicht ofsetzen, ma d'Attack war awer net vun Erfolleg gekréint.

Duerno goufen et ëmmer erëm Versich, fir sech ofzesetzen, ma d'Entscheedung sollt awer op sech waarde loossen.

Um Enn sollt d'Course mat engem Sprint op en Enn goen. Hei war et op en Neits d'Emma Norsgaard, dat sech duerchsetze konnt a sech soumat net nëmme seng zweete Victoire séchere konnt, mee och de General vum Festival Elsy Jacobs.

D'Christine Majerus ass no enger gudder an animéierter Leeschtung am Grupp vun der Gewënnerin iwwert de wäisse Stréch gefuer. Um Enn gouf et eng 11. Plaz. Am General verbessert sech d'Lëtzebuerger Championne op déi 7. Plaz.

D'Top 10

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 2:47:55 2 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,, 3 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing ,, 4 PERSICO Silvia Valcar - Travel & Service ,, 5 LE NET Marie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,, 6 DE JONG Thalita Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team ,, 7 KIRCHMANN Leah Team DSM ,, 8 LABOUS Juliette Team DSM ,, 9 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma Women ,, 10 DEMEY Valerie Liv Racing

De General:

1 NORSGAARD Emma Movistar Team 6:05:00 2 KIRCHMANN Leah Team DSM 0:14 3 CONFALONIERI Maria Giulia Ceratizit-WNT Pro Cycling ,, 4 SWINKELS Karlijn Team Jumbo-Visma Women 0:18 5 DE JONG Thalita Bingoal Casino - Chevalmeire Cycling Team 0:20 6 KOSTER Anouska Team Jumbo-Visma Women ,, 7 MAJERUS Christine SD Worx 0:21 8 WINDER Ruth Trek-Segafredo Women ,, 9 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women 0:22 10 LABOUS Juliette Team DSM 0:23

Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

La deuxième et dernière étape du Ceratizit Festival Elsy Jacobs a été remportée aujourd’hui par la danoise Emma Norsgaard déjà victorieuse hier lors de la première étape.

Le Team SD Worx de Christine Majerus aura tout essayé afin d’essayer de fausser compagnie à la leader de la course, mais le peu de coopération des autres équipes avec l’équipe SD Worx n’a malheureusement pas permis d’y arriver.

C’est finalement au sprint une nouvelle fois que la danoise Norsgaard s’impose devant Confalonieri deuxième et Bertizzolo troisième. Christine Majerus qui s’est retrouvée enfermée dans le sprint prend tout de même la onzième place.

Emma Norsgaard (Movistar Team Women) remporte donc logiquement cette édition devant Leah Kirchmann (Team DSM) tandis que Giulia Confalonieri (Ceratizit WNT Pro Cycling Team) complète le podium à la troisième place.

La championne luxembourgeoise termine quant à elle à la septième place du classement général final.