Beim Festival Elsy Jacobs am Cyclissem ass d´Christine Majerus e Sonndeg am General op déi 7. Plaz komm.

Nieft der Lëtzebuerger Championne war mam Nina Berton nach just eng Lëtzebuergerin um Depart. A sech sollten et der mam Claire Faber 3 sinn. D'Lëtzebuerger Nowuesshoffnung ass awer 2 Deeg virun der Course ugestouss ginn a ganz uerg blesséiert ginn. Iwwer déi 3 Deeg Course ass ëmmer nees iwwer dësen Accident geschwat ginn. No der leschter Etapp e Sonndeg huet sech och d'Christine Majerus betraff gewisen iwwer den Accident vum Claire Faber.

Christine Majerus iwwer Claire Faber/Reportage Rich Simon

"Et ass extrem dramatesch, wat dem Claire geschitt ass: Dramatesch fir hatt, dramatesch fir seng Famill an och dramatesch fir de Vëlossport. Ech hoffen natierlech, dass et sech erhëlt an nees schnell um Vëlo setzt. Och wann dat am Moment éischter sekundär ass. Prioritär ass, dass et elo gesond gëtt. All dat anert ass elo net esou wichteg. Et ass eent vun deenen, wat als Zil hat, Profi ze ginn a fir dorausser säin Job ze maachen an et war och um gudde Wee."

D'Christine Majerus ass zanter Joren d'Aushängeschëld vum Lëtzebuerger Dammecyclissem. Deen huet awer nach ëmmer net déi Popularitéit, wéi dat bei den Hären de Fall ass. D'Christine Majerus hofft awer, dass an Zukunft méi Meedercher sech fir de Cyclissem bei eis am Land interesséieren.

"Ech gesinn ëmmer méi Meedercher Vëlo fueren. Ech gesinn och vill jonk Meedercher um Circuit ronderëm stoen a mech ufeieren. Dofir soen ech och villmools Merci! Wann een oder zwee eng Kéier ufänkt, Vëlo ze fueren, dann hu mir schonns gewonne bei där Saach."

An Holland ass mëttlerweil den Dammecyclissem op d'mannst esou populär wéi dee bei den Hären. D'Amstel Gold Race vun den Dammen hat op der hollännescher Tëlee méi Spectateure wéi d'Härecourse, déi um selwechten Dag gefuer gouf.