Den Italiener huet sech am Zäitfuere viru sengem Landsmann Edoardo Affini an dem Norweger Tobias Foss behaapt.

E Samschdeg war den Optakt vun der 104. Editioun vum Giro d'Italia. Op der éischter Etapp huet een Zäitfueren iwwer 8,6 Kilometer zu Turin op d'Coureure ronderëm d'Toppfavoritten Egan Bernal an de Simon Yates gewaart.

D'Victoire um éischten Dag huet sech de Filippe Ganna geséchert. Den Italiener war am Eenzelzäitfueren iwwer 8,6 Kilometer zu Turin mat engem Chrono vun 8 Minutten a 47 Sekonnen dee Beschten. De Weltmeeschter am Zäitfueren hat eng Avance vun 10 Sekonnen op säi Landsmann Edoardo Affini an 13 Sekonnen op den Norweger Tobias Foss.

De Yates huet als 37. 38 Sekonne verluer an de Bernal als 40. 39 Sekonnen.

De Ganna ass duerch de Succès dann och elo a Rosa.

De Giro d'Italia geet den 30. Mee no 3.479 Kilometer zu Mailand op en Enn.

D'Top 10 vun der Etapp

1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 0:08:47 58.748

2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:10 57.654

3 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:13 57.333

4 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 0:17 56.912

5 CAVAGNA Rémi Deceuninck - Quick Step 0:18 56.807

6 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,, 56.807

7 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 0:19 56.703

8 WALSCHEID Max Team Qhubeka ASSOS ,, 56.703

9 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 0:22 56.393

10 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:23 56.291

Quiz