De Belsch konnt sech virum Giacomo Nizzolo an dem Elia Viviani duerchsetzen. De Filippo Ganna bleift de Leader am General.

Bei der 2. Etapp am Giro d'Italia goung et fir d'Coureuren iwwer 179 Kilometer vu Stupinigi op Novara. Et war eng relativ flaach Etapp an där d'Entscheedung um Enn am Sprint fale sollt.

Hei war et de Belsch Tim Merlier, dee sech d'Victoire séchere konnt. Zweete gouf den Giacomo Nizzolo viru sengem italienesche Landsmann Elia Viviani.

Am General bleift de Vainqueur vum Zäitfuere vum Samschdeg, de Filippo Ganna a Giel.

Beim Giro d'Italia ass dëst Joer jo kee Lëtzebuerger Coureur mat um Depart.

