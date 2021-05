Den Hollänner Taco van der Hoorn konnt sech virum Italiener Davide Cimolai behaapten.

Bei der 3. Etapp am Giro d'Italia goung et fir d'Coureuren iwwer 190 Kilometer vu Biella bis op Canale. D'Hallschent vun der éischter Etapp war relativ flaach, déi 2. Hallschent war méi usprochsvoll. Do goung et iwwert 3 Montéeë bis bei d'Arrivée.

Schlussendlech war et den Taco van der Hoorn, dee sech d'Victoire séchere konnt. Den Hollänner war an der Echappée vum Dag vertrueden a konnt sech um Enn en solitaire mat engem Virsprong vu 4 Sekonnen duerchsetzen. Zweete gouf dës Kéier den Davide Cimolai, virum Peter Sagan, deen op déi 3. Plaz koum.

Am General bleift de Filippo Ganna un der Spëtzt. Hien huet eng Avance vu 16 Sekonnen op den Tobias Foss.

D'Top 10 vun der Etapp



1 VAN DER HOORN Taco Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4:21:29

2 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 0:04

3 SAGAN Peter BORA - hansgrohe "

4 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits "

5 BEVIN Patrick Israel Start-Up Nation "

6 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix "

7 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates "

8 BETTIOL Alberto EF Education - Nippo "

9 OLDANI Stefano Lotto Soudal "

10 MOSCA Jacopo Trek - Segafredo "

D'Top 10 vum General

1 1 - GANNA Filippo INEOS Grenadiers 8:51:26

2 3 ▲1 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:16

3 4 ▲1 EVENEPOEL Remco Deceuninck - Quick Step 0:20

4 5 ▲1 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step ,,

5 6 ▲1 CAVAGNA Rémi Deceuninck - Quick Step 0:21

6 10 ▲4 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:26

7 11 ▲4 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 0:27

8 12 ▲4 BETTIOL Alberto EF Education - Nippo 0:29

9 13 ▲4 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 0:30

10 16 ▲6 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 0:32

